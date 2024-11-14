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Четверг 14 ноября

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В Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению в рамках форума "Мир другими глазами"

В Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению в рамках форума "Мир другими глазами"
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Форум "Мир другими глазами", организованный Всероссийским обществом слепых (ВОС) в Москве, стал важным событием для обсуждения прав и возможностей инвалидов по зрению. Это мероприятие собрало около 600 делегатов из различных уголков России и других стран.

Среди участников были представители инклюзивного сообщества, власти, бизнеса и общественных организаций. Главной темой обсуждения стали проблемы, с которыми сталкиваются незрячие люди, а также возможные пути их решения. Президент ВОС Владимир Сипкин открыл форум, подчеркнув важность единства в борьбе за права людей с ограничениями по зрению. Он отметил, что несмотря на сложности, с которыми сталкиваются незрячие, они остаются частью общества и стремятся к полноценной жизни. Сипкин высоко оценил существующие государственные программы, направленные на адаптацию социальной среды для инвалидов по зрению и поддержку их технической реабилитации. Однако он также указал на необходимость дальнейшей работы над решением ряда вопросов, особенно в сфере трудоустройства.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков выступил с сообщением о новых мерах, направленных на повышение трудоустройства инвалидов к 2030 году. Он сообщил о введении новых правил распределения квот на рабочие места для инвалидов, которые теперь будут строго контролироваться инспекцией по труду. На 1 августа 2024 года в России было установлено 420 квотированных рабочих мест, из которых 319 уже заняты. Это означает выполнение квоты на 79%. Котяков также рассказал о возможности перераспределения квот между предприятиями и о том, что трудоустройство одного инвалида I группы будет считаться за выполнение двух позиций по квоте.

Фото: Н. Коваленко

Важным аспектом обсуждения стало субсидирование работодателей за адаптацию рабочих мест для инвалидов. С 2025 года в рамках национального проекта "Кадры" работодатели смогут получать компенсацию до 200 тысяч рублей за каждое адаптированное рабочее место. Это поможет создать более комфортные условия для работы людей с ограничениями по зрению и повысит их шансы на успешную интеграцию в трудовую деятельность.

Особое внимание на форуме было уделено ветеранам специальной военной операции, которые получили инвалидность по зрению в результате участия в боевых действиях. Заместитель министра обороны России Анна Цивилева рассказала о том, как Фонд "Защитники Отечества" сотрудничает с крупными госкорпорациями для трудоустройства этих людей. С Цивилевой ВОС совместно реализует программу по реабилитации ветеранов СВО в своих реабилитационных центрах и питомниках собак-проводников. Ветераны проходят обучение, включая навыки работы на компьютере, а также получают поддержку в виде системы "умного дома" и оборудованных рабочих мест для удаленной работы.

Фото: Н. Коваленко

Форум "Мир другими глазами" стал важной платформой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся прав и возможностей инвалидов по зрению. Участники мероприятия выразили надежду на дальнейшее развитие программ и инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей с ограничениями по зрению. Обсуждение таких тем, как трудоустройство и адаптация рабочих мест, является ключевым для создания инклюзивного общества, где каждый человек сможет реализовать свой потенциал независимо от физических ограничений.

В заключение форума участники согласились, что совместные усилия государства, бизнеса и общественных организаций могут значительно улучшить жизнь людей с ограничениями по зрению. Все присутствующие выразили готовность работать вместе для достижения этой цели, чтобы мир стал более доступным и комфортным для всех его жителей.

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14 ноября 2024, 13:42
Фото: Freepik
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