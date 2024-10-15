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Вторник 15 октября

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В День борьбы с раком молочной железы в Москве пройдет тематическая фотовыставка

В День борьбы с раком молочной железы в Москве пройдет тематическая фотовыставка
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15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы .

Для привлечения внимания москвичек к важности регулярной проверки здоровья, в том числе проведения самодиагностики, для раннего выявления рака молочной железы 15 октября, во всемирный день борьбы с этим опасным заболеванием, в нескольких московских Центрах амбулаторной онкологической помощи открылась тематическая выставка "Химия была, но мы расстались", посвященная женщинам, победившим рак груди.

Ирина Вардашкина. Фото: Ксения Кондитерова

Яркие фото и истории героинь, которые столкнулись с этой страшной болезнью и оставили ее в прошлом, призваны вдохновить пациенток, которые еще находятся на стадии лечения.

Анна Уварова. Фото: Оксана Шилова

Кроме того, этот проект наглядно показывает, что поддержка родных, сильное желание жить и высокий уровень профессионализма врачей, наряду с возможностями московской медицины, способны помочь в борьбе с этим заболеванием.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 16:33
Татьяна Полторацкая. Фото: Лизавета Прахова
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Джазовые выходные: что ждет гостей кинопарка "Москино" 19 и 20 октября

Джазовые выходные: что ждет гостей кинопарка "Москино" 19 и 20 октября
Для гостей кинопарка "Москино" приготовили концерт, мастер-классы и много музыки. 19 и 20 октября в кинопарке "Москино" пройдет множество интересных мероприятий.

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о значительных инвестициях в образовательную инфраструктуру столицы. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 649,6 миллиарда рублей на развитие московского образования. Это позволит продолжить реализацию масштабной программы модернизации школ, которая включает реконструкцию и благоустройство учебных заведений.

Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города
Сергей Собянин объявил о значительном акценте на развитие цифровых технологий в проекте бюджета на 2025 год. В рамках этой инициативы будет продолжено масштабное обновление инфраструктуры "Московской электронной школы", что позволит сделать образовательный процесс более современным и доступным. Москва уже давно зарекомендовала себя как один из мировых лидеров в области цифровизации, и дальнейшее внедрение технологий в различные сферы жизни горожан поможет повысить качество и доступность услуг.

Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%
Сергей Собянин объявил о значительном увеличении расходов бюджета Москвы на развитие здравоохранения на 8%. В период с 2025 по 2027 год в столице планируется построить 31 новый объект здравоохранения, что станет важным шагом в модернизации медицинской инфраструктуры города. В 2025 году на эти цели будет выделено 1,1 триллиона рублей, включая средства обязательного медицинского страхования (ОМС). Мэр Москвы отметил, что до конца 2028 года в городе должен быть сформирован новый каркас как амбулаторной, так и стационарной медицинской помощи.

Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино"

Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино"
В сентябре этого года открылся новый кинопарк "Москино". Место обещает стать настоящей находкой для любителей кино и туристов, интересующихся процессом кинопроизводства. Художник-постановщик и лауреат премий "Ника" и "Золотой орел" Павел Новиков выразил уверенность, что данный проект привлечет множество посетителей, желающих увидеть, как создаются декорации для фильмов.

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