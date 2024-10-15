В День борьбы с раком молочной железы в Москве пройдет тематическая фотовыставка

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы .



Для привлечения внимания москвичек к важности регулярной проверки здоровья, в том числе проведения самодиагностики, для раннего выявления рака молочной железы 15 октября, во всемирный день борьбы с этим опасным заболеванием, в нескольких московских Центрах амбулаторной онкологической помощи открылась тематическая выставка "Химия была, но мы расстались", посвященная женщинам, победившим рак груди.

Яркие фото и истории героинь, которые столкнулись с этой страшной болезнью и оставили ее в прошлом, призваны вдохновить пациенток, которые еще находятся на стадии лечения.

Кроме того, этот проект наглядно показывает, что поддержка родных, сильное желание жить и высокий уровень профессионализма врачей, наряду с возможностями московской медицины, способны помочь в борьбе с этим заболеванием.