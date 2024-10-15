Джазовые выходные: что ждет гостей кинопарка "Москино" 19 и 20 октября

Для гостей кинопарка "Москино" приготовили концерт, мастер-классы и много музыки.

19 и 20 октября в кинопарке "Москино" пройдет множество интересных мероприятий. Гостей ждут концерты уличных музыкантов, мастер-классы по танцам и гриму, киносъемки и выставка ретроавтомобилей.

Джаз, концерт и программа для детей

В ближайшие выходные в парке выступят известные джазовые группы и молодые талантливые музыканты. В субботу, 19 октября, состоится концерт Владимира Рублева, исполняющего джаз на фортепиано. В воскресенье, 20 октября, гости услышат певицу Марию Финогенову и увидят виртуозное выступление джаз-банда. Вечером посетителей порадует квартет виолончелистов.

В парке сказок пройдет специальная анимационная программа для детей в музыкальном стиле. Дети смогут поучаствовать в танцах, конкурсах и других развлечениях.

На центральной площади кинопарка выступят музыкальные группы, артисты и танцоры-степисты. Гости смогут посетить тематические фотозоны, заказать портрет у шаржистов, послушать уличных барабанщиков и игру на уличном пианино, увидеть трюки и акробатические номера ходулистов. Также можно сыграть в "Мафию", создать импровизации по нотам с помощью музыкальных педагогов, посетить мастер-классы по танцам прошлого века, гриму и выставку ретроавтомобилей.

На парковке у Музея техники Вадима Задорожного будет уличная экспозиция "За лентой". Здесь представят бронетехнику десанта, пехоты и машин поддержки, а также инфографику, отражающую роль служб столичного комплекса городского хозяйства в строительстве укрепрайонов и защитных сооружений.

Съемка киношедевров

В "Городском дворике" посетителей кинопарка ждут выступления уличных джазовых музыкантов. В декорации "Питерский бар" организуют постановочную съемку эпизода кинофильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Гости смогут почувствовать атмосферу легендарного фильма и провести тематическую фотосессию.

В декорации "Ковбойский городок" пройдет постановочная съемка эпизода картины "Человек с бульвара Капуцинов", фотосессия в стиле вестерна и выступление уличных музыкантов.

На площадке "Москва 1940-х" устроят фотосессию с музыкальным сопровождением. Участники смогут получить ретроснимки с помощью специальных фильтров.

Кинотеатр "Москино кинопарк" предложит интересные новинки для разных возрастных групп. Для входа на мероприятия 19 и 20 октября необходимо приобрести билет. При посещении только кинотеатра покупать билет на вход не требуется.

Кинопарк "Москино" является частью инициативы Сергея Собянина "Москва — город кино" и входит в состав Московского кинокластера. На сегодняшний день завершен первый этап его развития, в ходе которого было построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.

Среди них можно выделить декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и другие локации.