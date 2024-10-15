Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о значительных инвестициях в образовательную инфраструктуру столицы. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 649,6 миллиарда рублей на развитие московского образования.



Это позволит продолжить реализацию масштабной программы модернизации школ, которая включает реконструкцию и благоустройство учебных заведений. На данный момент идет модернизация 50 школ, и с 2025 года в программу будет включаться до 100 зданий ежегодно. "Мы продолжаем улучшать инфраструктуру образования в Москве. Важно создать современные условия для обучения, чтобы наши дети могли получать качественные знания", — отметил мэр в своем телеграм-канале.

В рамках программы также запланировано расширение сети предпрофессиональных классов, что даст возможность школьникам в каждом районе города готовиться к будущей профессии. Уникальный проект подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) продолжит свою реализацию, что позволит одиннадцатиклассникам заниматься в группах по уровню знаний, повышая шансы на успешную сдачу экзамена.

Важным направлением является трансформация среднего профессионального образования. Бюджет обеспечит ресурсы для внедрения новых образовательных программ, разработанных с учетом потребностей работодателей и профессиональных ассоциаций. Это позволит обновить мастерские колледжей и создать новые учебные площадки, расположенные рядом с потенциальными работодателями.

Планируется строительство четырех крупных образовательных комплексов, которые будут оснащены современным оборудованием и новыми форматами преподавания. Эти комплексы помогут подготовить специалистов для предприятий будущего, что особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка труда.

С 2025 по 2027 годы ожидается значительное увеличение приема в городские колледжи, что позволит удовлетворить спрос на среднее профессиональное образование среди выпускников девятых классов и других категорий молодежи. Также продолжится грантовая поддержка образовательных организаций за достижения в подготовке студентов. В 2025 году впервые будут предоставляться гранты столичным колледжам за высокие результаты, что поможет поощрить педагогов и мастеров производственного обучения.

Для учителей предусмотрены дополнительные вознаграждения за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Участие в подготовке учеников к ЕГЭ также будет вознаграждаться дополнительными выплатами, что стимулирует педагогов к повышению качества образования.

Кроме того, город продолжит поддержку разработки электронных образовательных материалов в рамках МЭШ, таких как учебные пособия и тесты, востребованные как педагогами, так и школьниками. Таким образом, Москва делает шаги к созданию современного образовательного пространства, которое станет основой для успешного будущего подрастающего поколения.