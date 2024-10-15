Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям

Королева покаялась перед народом Тесты Прилучный рассказал о работе с женой Игры Сонник

Топ новостей недели

Сын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны ЧуриковойСын объяснил отсутствие достойного памятника на могиле Инны Чуриковой Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Лепс впервые откровенно рассказал об изменах: Я похоронил наши отношения Вдова Андрея Миронова смертельно больнаВдова Андрея Миронова смертельно больна "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN "Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN

Лента новостей

Вторник 15 октября

15:17Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру 14:36Быстрый суп с нутом и курицей: отличный рецепт на 10 минут 14:17Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ювелирном искусстве? 13:40"Я – ворона": как сегодня выглядит 47-летняя певица Линда 13:23Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям 13:15Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города 12:40Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8% 12:02Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино" 10:57Куда сходить в Москве и России: афиша с 17 по 26 октября 09:45Колдун объяснил половое воздержанием желанием сохранить мощную потенцию надолго 09:19"Содрала все коленки": певица Валерия пошла на жертвы ради внучки 06:28Ирина Шейк показала редкие кадры с дочерью от Брэдли Купера 03:34О чем говорит образ Кейт Миддлтон с ее первого публичного появления после химиотерапии 00:09Николаю Баскову – 48: рассказываем малоизвестные факты о жизни певца 17:12Кино-тест: Насколько хорошо вы помните фильмы СССР? 16:45Даже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога 15:57Собчак осудила SHAMANа из-за развода 15:28"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам 13:29От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы 13:25ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы 12:59Капуста с беконом и луком: простой рецепт на каждый день 12:08Тест: из какой страны этот сувенир? 10:51Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 10:19Невестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 10:11Лолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 08:58Молодая жена Петросяна показала округлившийся живот и подтвердила беременность 06:38Между Ходченковой и Галустяном внезапно возникла химия в необычном месте 03:09Стоматологические тренды: что будет популярно в будущем 00:03В чем фишка ринопластики по бескровной методике 18:21Меган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 16:095 лучших идей для приготовления домашних соусов: простые рецепты на каждый день 14:38Как Кейт Миддлтон посылает сигналы миру через украшения 12:04Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру 10:07Испытывающая жуткую тревогу из-за детей Тодоренко обратилась к специалисту 06:0990 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста 03:46Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке 00:12Сколько денег российские звезды потратили на вип-роды в России и за границей 00:08"Я была не в себе": Королева покаялась перед народом после страшного поступка 23:26"Жизнь продолжается": SHAMAN ответил на все вопросы о разводе 18:46Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников 18:22Названа самая богатая женщина в мировом музыкальном шоу-бизнесе 16:43Сочные и хрустящие: как приготовить дома настоящие советские чебуреки 14:18Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке 12:33Барановская раскрыла подноготную бурных эмоций в эфирах программы "Мужское / Женское" 10:17Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера 06:19ТЕСТ по советской кухне: вспомните ли вы эти блюда 03:11Дочь Бородиной заявила о лишнем весе и решила сесть на диету 00:10Как приготовить вегетарианский бургер: вкусно и полезно 21:53Боня чудом избежала страшных последствий встречи со скандально известным рэпером Дидди 19:02Тест: насколько хорошо вы знаете мировые шедевры живописи?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям

Собянин: В проекте бюджета Москвы предусмотрены выплаты и надбавки учителям
121

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о значительных инвестициях в образовательную инфраструктуру столицы. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 649,6 миллиарда рублей на развитие московского образования.

Это позволит продолжить реализацию масштабной программы модернизации школ, которая включает реконструкцию и благоустройство учебных заведений. На данный момент идет модернизация 50 школ, и с 2025 года в программу будет включаться до 100 зданий ежегодно. "Мы продолжаем улучшать инфраструктуру образования в Москве. Важно создать современные условия для обучения, чтобы наши дети могли получать качественные знания", — отметил мэр в своем телеграм-канале.

В рамках программы также запланировано расширение сети предпрофессиональных классов, что даст возможность школьникам в каждом районе города готовиться к будущей профессии. Уникальный проект подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) продолжит свою реализацию, что позволит одиннадцатиклассникам заниматься в группах по уровню знаний, повышая шансы на успешную сдачу экзамена.

Важным направлением является трансформация среднего профессионального образования. Бюджет обеспечит ресурсы для внедрения новых образовательных программ, разработанных с учетом потребностей работодателей и профессиональных ассоциаций. Это позволит обновить мастерские колледжей и создать новые учебные площадки, расположенные рядом с потенциальными работодателями.

Планируется строительство четырех крупных образовательных комплексов, которые будут оснащены современным оборудованием и новыми форматами преподавания. Эти комплексы помогут подготовить специалистов для предприятий будущего, что особенно актуально в условиях быстро меняющегося рынка труда.

С 2025 по 2027 годы ожидается значительное увеличение приема в городские колледжи, что позволит удовлетворить спрос на среднее профессиональное образование среди выпускников девятых классов и других категорий молодежи. Также продолжится грантовая поддержка образовательных организаций за достижения в подготовке студентов. В 2025 году впервые будут предоставляться гранты столичным колледжам за высокие результаты, что поможет поощрить педагогов и мастеров производственного обучения.

Для учителей предусмотрены дополнительные вознаграждения за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Участие в подготовке учеников к ЕГЭ также будет вознаграждаться дополнительными выплатами, что стимулирует педагогов к повышению качества образования.

Кроме того, город продолжит поддержку разработки электронных образовательных материалов в рамках МЭШ, таких как учебные пособия и тесты, востребованные как педагогами, так и школьниками. Таким образом, Москва делает шаги к созданию современного образовательного пространства, которое станет основой для успешного будущего подрастающего поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 13:23
Фото: В. Новиков / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города
Сергей Собянин объявил о значительном акценте на развитие цифровых технологий в проекте бюджета на 2025 год. В рамках этой инициативы будет продолжено масштабное обновление инфраструктуры "Московской электронной школы", что позволит сделать образовательный процесс более современным и доступным. Москва уже давно зарекомендовала себя как один из мировых лидеров в области цифровизации, и дальнейшее внедрение технологий в различные сферы жизни горожан поможет повысить качество и доступность услуг.

Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%
Сергей Собянин объявил о значительном увеличении расходов бюджета Москвы на развитие здравоохранения на 8%. В период с 2025 по 2027 год в столице планируется построить 31 новый объект здравоохранения, что станет важным шагом в модернизации медицинской инфраструктуры города. В 2025 году на эти цели будет выделено 1,1 триллиона рублей, включая средства обязательного медицинского страхования (ОМС). Мэр Москвы отметил, что до конца 2028 года в городе должен быть сформирован новый каркас как амбулаторной, так и стационарной медицинской помощи.

Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино"

Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино"
В сентябре этого года открылся новый кинопарк "Москино". Место обещает стать настоящей находкой для любителей кино и туристов, интересующихся процессом кинопроизводства. Художник-постановщик и лауреат премий "Ника" и "Золотой орел" Павел Новиков выразил уверенность, что данный проект привлечет множество посетителей, желающих увидеть, как создаются декорации для фильмов.

От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы

От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы
В условиях специальной военной операции важным аспектом является поддержка военнослужащих. Столичные предприниматели активно участвуют в этом процессе. Они отправляют продукты питания, которые могут долго храниться и не требуют особых условий хранения.

Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников

Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников
В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики региона. В сообщении ведомства говорится, что в соревнованиях приняли участие свыше 100 студентов из различных колледжей и вузов региона.

Выбор читателей

13/10ВскМеган Маркл возмутила общественность дерзкой выходкой: Низко и безвкусно 14/10ПндЛолита рассказала о судьбе живущей в Болгарии взрослой дочери 14/10ПндНевестка-стриптизерша откровенно рассказала о первой встрече с сыном Королевой 14/10ПндКак Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии 14/10Пнд"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам 14/10ПндДаже если вы никогда не готовили киш – сейчас самое время: простой рецепт вкусного пирога