Собянин: В бюджет Москвы заложили средства на цифровую трансформацию города

Сергей Собянин объявил о значительном акценте на развитие цифровых технологий в проекте бюджета на 2025 год. В рамках этой инициативы будет продолжено масштабное обновление инфраструктуры "Московской электронной школы", что позволит сделать образовательный процесс более современным и доступным.



Москва уже давно зарекомендовала себя как один из мировых лидеров в области цифровизации, и дальнейшее внедрение технологий в различные сферы жизни горожан поможет повысить качество и доступность услуг. По словам мэра, в столице реализуется более 90 цифровых проектов с использованием искусственного интеллекта. К числу таких инициатив относятся медицинские ИИ-сервисы для лучевой диагностики, интеллектуальная транспортная система, а также голосовой помощник Общегородского контакт-центра. Эти технологии не только улучшают взаимодействие с жителями, но и повышают общую эффективность управления городом.

Одним из ключевых направлений является создание единой медицинской информационно-аналитической системы. Этот проект объединит различные технологии, что позволит врачам работать более эффективно и обеспечит пациентам быстрый доступ к качественной медицинской помощи в любом учреждении столицы.

Также планируется модернизация и развитие существующих подсистем "Московской электронной школы". В частности, будут доработаны сервисы "Портфолио учителя" и "Цифровой учитель" с использованием искусственного интеллекта, а также адаптированы сервисы для потребностей колледжей. Это позволит создать более удобные условия для учебного процесса и повысит качество образовательных услуг.

Москва активно внедряет технологии искусственного интеллекта в социальную сферу и городское хозяйство. Разработка алгоритмов ИИ для видеоаналитики помогает выявлять недостатки в благоустройстве и управлении городской инфраструктурой. В ближайшие три года работа в этом направлении будет продолжена, что позволит значительно улучшить качество жизни горожан.

Таким образом, проект бюджета на 2025 год станет важным шагом к дальнейшей цифровой трансформации столицы. Инвестиции в современные технологии обеспечат эффективное управление городом и улучшат качество предоставляемых услуг, что, безусловно, положительно скажется на жизни москвичей.