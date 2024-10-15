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Вторник 15 октября

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Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин: Расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%
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Сергей Собянин объявил о значительном увеличении расходов бюджета Москвы на развитие здравоохранения на 8%. В период с 2025 по 2027 год в столице планируется построить 31 новый объект здравоохранения, что станет важным шагом в модернизации медицинской инфраструктуры города. В 2025 году на эти цели будет выделено 1,1 триллиона рублей, включая средства обязательного медицинского страхования (ОМС).

Мэр Москвы отметил, что до конца 2028 года в городе должен быть сформирован новый каркас как амбулаторной, так и стационарной медицинской помощи. В следующем году завершится реконструкция столичных поликлиник, а также будут достроены новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 на территории "Сколкова" и многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Начнется строительство новых стационарных комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова.

В рамках программы модернизации здравоохранения продолжится обновление инфраструктуры медицинских учреждений и улучшение качества всех видов медицинской помощи. Завершение программы комплексной реконструкции поликлиник в 2025 году позволит внедрить новый московский стандарт, который создаст комфортную и дружелюбную атмосферу для пациентов. Обновленные медучреждения будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, а также продуманной планировкой помещений.

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Флагманские центры городских больниц уже работают по новому стандарту экстренной помощи, и это внедрение будет продолжено в приемных отделениях других стационаров. В рамках онкологического, гематологического и нефрологического направлений будут усовершенствованы клиентские пути, что обеспечит своевременное выявление и лечение заболеваний.

Город также продолжит модернизацию женских консультаций, преобразуя их в полноценные центры женского здоровья. Это позволит создать комфортные условия для оказания профильной помощи.

Фото: О. Сосницкий / Mos.ru

В 2025 году расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь составят более 15 миллиардов рублей из бюджета города и около 36 миллиардов рублей с учетом средств ОМС. Эти средства обеспечат доступ москвичей к высокотехнологичной помощи по самым востребованным направлениям, таким как сердечно-сосудистая хирургия, онкология и нейрохирургия.

Важным элементом модернизации станет создание центров ментального здоровья, где москвичи смогут получать психотерапевтическую помощь по современным методикам. Развитие единой цифровой платформы здравоохранения и внедрение цифровых сервисов значительно повысят скорость и эффективность медицинской помощи, позволяя освободить сотрудников от бумажной работы и перейти к проактивному подходу в выявлении рисков заболеваний.

Таким образом, предстоящие изменения в системе здравоохранения Москвы направлены на создание более доступной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощи для всех жителей столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 12:40
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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