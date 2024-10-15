Отличные условия для работы: художник-постановщик – о кинопарке "Москино"

В сентябре этого года открылся новый кинопарк "Москино". Место обещает стать настоящей находкой для любителей кино и туристов, интересующихся процессом кинопроизводства.



Художник-постановщик и лауреат премий "Ника" и "Золотой орел" Павел Новиков выразил уверенность, что данный проект привлечет множество посетителей, желающих увидеть, как создаются декорации для фильмов. Кинопарк предлагает уникальную возможность прогуляться по разнообразным локациям, включая ковбойский городок и исторические улицы Москвы.

Здесь также можно будет посетить партизанскую деревню, Соборную площадь Кремля начала XVIII века, а также увидеть интерьеры аэропорта и железнодорожного вокзала. Экскурсии проводятся опытными гидами, которые подробно расскажут о процессе создания декораций. Более того, у гостей есть шанс стать свидетелями реальных съемок, что добавляет дополнительный интерес к посещению.

Павел Новиков отметил, что в кинопарке созданы все условия для работы съемочных групп. Это позволяет не только реализовывать творческие идеи, но и делает процесс съемок более комфортным. Кинопарк активно развивается, и в его планах — создание новых интерьеров, таких как полицейский участок, школа и детский сад. Это позволит расширить возможности для съемок и сделать парк еще более привлекательным для профессионалов.

Идея создать целый киногород в одном месте с разнообразными локациями уже начала воплощаться. Это не только удобство для съемочных групп, но и возможность для туристов интересно провести время. Посетители смогут погрузиться в атмосферу киноиндустрии и узнать о том, как создаются любимые фильмы и сериалы.

Кинопарк "Москино" — это не просто место для съемок, но и площадка для культурного обмена. Он станет важной частью туристической инфраструктуры города, предоставляя уникальные возможности для всех, кто интересуется миром кино. Ожидается, что интерес к этому проекту будет расти, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов со всего мира.