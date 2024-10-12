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На видео попала "акробатика" панды Жуи из Московского зоопарка

На видео попала "акробатика" панды Жуи из Московского зоопарка
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В сеть попало очаровательное видео, на котором панда Жуи из Московского зоопарка занимается акробатикой.

Животное изящно перебирается по бревнам, следить за ней, а также другими животными из столичного зоопарка можно ежедневно с 08:00 до 19:00 на специальном сайте – zoo.mos.ru.

Всего камеры установлены в 10 вольерах, где живут панды Жуи, Диндин и Катюша, азиатские слоны, орангутанги, карликовый бегемот Ксюша, рыси, медоеды, сурикаты, гориллы и манул Тимофея.

Кроме того, онлайн видео идет с южноамериканской лужайки, где обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.

Таким образом, Московский зоопарк использует современные технологии для создания уникального опыта как для сотрудников, так и для посетителей. Трансляции позволяют лучше понять жизнь животных и их поведение в естественной среде обитания, даже если это всего лишь экраны компьютеров.


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12 октября 2024, 08:56

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