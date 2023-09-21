Началось: испытания по вживлению чипов в человеческий мозг всколыхнули общественность

Эксперт объяснил, почему человечество еще не готово к экспериментам по вживлению чипов в мозг.

Компания миллиардера Илона Маска Neuralink объявила о начале испытаний мозговых чипов на людях. Сейчас идет поиск добровольцев, которые хотят стать участниками данного эксперимента. Разработчики чипов ищут в том числе тех, кто страдает параличом.

Компания стремится помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже должны вести полноценную жизнь. Например, благодаря вживленному в мозг чипу они смогут пользоваться компьютером силой мысли, сообщает сайт VSE42.RU. Neuralink обещает и другие научные прорывы. Такие сообщения всколыхнули общественность и вызывали бурные обсуждения.

Международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов выступил против затеи компании Маска. Собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня" считает, что еще не время для таких экспериментов, поскольку человеческий мозг до конца не изучен. Мол, он весьма и весьма сложнее, чем у других млекопитающих.

Компания Маска проводила эксперименты с нейрочипами над животными, что было сопряжено с огромными рисками для живых существ, отметил эксперт. Кроме того, такие исследования не являются этичными. Для них необходимо изменить законы, ввести определенные ограничения и запреты, добавил Вострухов.