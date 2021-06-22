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Общество

СМИ: В России разрабатывают программу по чипированию людей

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Правительство России разрабатывает федеральную программу по вживлению микрочипов в человеческий мозг. По данным журналистов, на неё планируется выделить 54 миллиарда рублей.

СМИ утверждают, что такая технология позволит передавать в мозг информацию с различных устройств с одной стороны, и управлять этими устройствами с помощью нервных импульсов. К примеру, с помощью неё можно будет создать аватар человека для удалённого управления транспортом. Как сообщают близкие к Минобрнауки источники масс-медиа, проект программы разработали в Российской академии наук (РАН), передаёт телеканал "360".

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Автор: 22 июня 2021, 12:09 Источник: "Коммерсантъ" ✓ Надежный источник

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