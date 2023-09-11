Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью

Кому и за что грозит венец безбрачия?

Многие девушки мечтают выйти замуж, создать крепкую семью и родить детей, но некоторые так и остаются одиноки. Почему? Экстрасенс Инесса Алиева в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, что может повлиять на способность женщины связать себя узами брака с любимым человеком.