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Четверг 31 августа

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Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника

Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника
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По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами адаптации к школе. Врач-педиатр, детский эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD "Проспект Вернадского" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Злата Казаринова рассказала о признаках кризиса первоклассника.

"Продолжительность адаптации ребёнка к школе, по данным психологов, варьируется от двух до шести месяцев, в зависимости от индивидуальных характеристик учащегося", — цитирует специалиста RT. Педиатр отмечает, что признаки кризиса первоклассника проявляются в смене поведения ребенка, изменении отношения к школе, а также когда первоклассник не хочет говорить о школе. Не менее важно, по словам Казариновой, обращать внимание на здоровье ребенка — нарушения сна, потеря аппетита, энурез и тревожность.

1 сентября 2023, 00:09
Фото: Pixabay.com
RT✓ Надежный источник

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