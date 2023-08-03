На Московском урбанфоруме в "Лужниках" покажут аудиовизуальный перформанс "Город для каждого"

Премьера состоится 5 августа.



Посетители площадки Московского урбанистического форума в "Лужниках" смогут наблюдать перформанс ежедневно в 21:30. Его будут демонстрировать на фасаде Дворца водных видов спорта до 10 сентября включительно.

С помощью графики и световой проекции фасад аквакомплекса превратится в трехмерный экран. Зрители увидят современную Москву, ее памятники и динамичную жизнь города.

Аудиовизуальный перформанс создан при участии нейросетей. Городское пространство предстанет перед зрителями "холстом", где каждый может решить сам, как видеть Москву.

Инициатором создания перформанса стал столичный Департамент информационных технологий. Ведомство представляет на Урбанфоруме павильон "Цифровые технологии Москвы" с экспозицией об основных ИТ-решениях столицы.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

Вход свободный. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Московского урбанистического форума.