От халатов до игрушек для взрослых: что чаще всего крадут из отелей туристы

Представители бизнеса рассказали, какие предметы в номерах отелей часто становятся "сувенирами" гостей.



Многим, кто хоть раз жил в отеле, знакома ситуация, когда руки чешутся забрать из номера какую-нибудь памятную вещицу. Добропорядочные граждане обычно ограничиваются сувенирами в виде мыла и других средств индивидуальной гигиены, которые гостиница не запрещает оставлять себе. Но есть и те, кто не может устоять перед соблазном увезти с собой что-то большее.

Как отмечает URA.ru, представители бизнеса рассказали, что чаще всего крадут из отелей туристы. По словам отельеров, большая часть гостей продолжает придерживаться вечной классики и забирает из номеров зонты, халаты и вешалки. А вот тапочки, как сообщается, уже потеряли свою популярность у туристов.

Некоторые постояльцы предпочитают не мелочиться при выборе "сувениров". Владельцы бизнеса отмечают, что персонал отелей регулярно недосчитывается подставок и подносов для чайной станции, а также пультов. В гостиницах, расположенных рядом с аэропортами, лакомым кусочком для недобросовестных гостей становится сантехника.

Впрочем, все это не сравнится с одним неожиданным предметом, который тоже нередко становится уловом особенно оригинальных постояльцев. Отмечается, что некоторые туристы забирают с собой игрушки для взрослых, которые в отелях дают во временное пользование за дополнительную плату. А один из постояльцев московской гостиницы переплюнул даже их и украл из номера обогреватель и мини-холодильник.

Ранее "Дни.ру" писали, что россияне пожаловались на нехватку доступных для питомцев отелей.