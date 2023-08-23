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Среда 23 августа

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Пассажиры электросудов совершили более 135 тысяч поездок

Пассажиры электросудов совершили более 135 тысяч поездок
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Выполнено 3,5 тысячи рейсов.

Интерес москвичей к речному электротранспорту продолжает расти, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что самой популярной точкой отправления остается причал Киевский: 40% поездок совершили именно оттуда.

За два месяца электросуда совершили более 135 тысяч поездок и прошли свыше 25 тысяч километров. В июле флот пополнился судном "Химка".

Ликсутов анонсировал открытие новых остановок по мере готовности инфраструктуры. По его словам, до конца текущего года планируется запуск второго маршрута.

"Он улучшит транспортную доступность районов юга и юго-востока столицы. Мы продолжаем развивать регулярные речные маршруты по поручению мэра Москвы", — цитирует Ликсутова портал mos.ru.

В рамках подготовки к открытию второго маршрута установили четыре плавучих причала, включая ЗИЛ, Автозаводский мост и Кленовый бульвар. Платформы изготовлены из высокопрочной стали.

В столице 20 июня запустили первый в мире регулярный маршрут электрического речного транспорта. Суда курсируют по Москве-реке между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

23 августа 2023, 14:26
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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