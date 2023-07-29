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Суббота 29 июля

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Как быстро помыть жалюзи?

Как быстро помыть жалюзи?
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Эксперты Пятого канала проверили, как способ промыть жалюзи эффективнее.

Как бы ни хотелось, а генеральную уборку время от времени делать приходится. Чтобы избавиться от пыли на мебели, много сил обычно не требуется. Да и доступность этих мест для тряпки обычно хорошая.

Куда больше проблем возникает, когда нужно помыть под диваном или... протереть жалюзи. Скопившуюся на ламелях пыль можно смыть в ванне душем, но для этого необходимо провести ряд трудоемких процедур. Для начала открутить крепления, снять жалюзи, отнести в ванную, там промыть, протереть, дать высохнуть. На это мероприятие можно убить полдня.

Есть ли способы проще?

Как вариант – специальное устройство для мыться жалюзи. Оно продается во многих хозяйственных магазинах. Продавцы обещают, что прибор сможет быстро очистить ламели, и снимать жалюзи не придется. Валики с устройства снимаются, а значит их можно использовать повторно.

На деле все не так радужно. Во-первых, сама конструкция выглядит ненадежно. Ткань отклеивается, а ворс сыпется. Во-вторых, устройство собирает не всю пыль, часть остается на жалюзи, а часть – летит на подоконник.

Еще один вариант промыть горизонтальные жалюзи – тряпка из микрофибры. Перед началом работ стоит закрыть ламели и затем протереть сухой тряпкой. Пыль счищается довольно просто и быстро – всего за пару минут. Правда, с налетом из жира или сажи микрофибра не справится, но убрать пыль точно поможет.

29 июля 2023, 02:29
Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / www.globallookpress.com
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