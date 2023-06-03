Виртуальная зависимость: как привить ребенку здоровое отношение к интернету?

Отличный психолог и педагог рассказала о том, как помочь ребенку избежать проблем



Ксения Бородина на днях поделилась секретом воспитания своих детей. Одним из важных правил стало то, что свою младшую дочь Теону Омарову она ограничивает в использовании телефона. И, как стало известно благодаря столичному психологу Виктории Власовой, выдержками из интервью которой поделился портал RT, практика эта верна.



Проводя в смартфоне все свое свободное время ребенок день это дня делает шаг навстречу опасной привычке. Прозвали ее "нетаголизм" – зависимость от интернета, когда даже короткое расставание с телефоном способно вызвать истерику и слезы. Кроме того, страдают и все остальные сферы: учеба, общение с семьей и друзьями.

Но как привить ребенку здоровое отношение к интернету? И можно ли сделать так, чтобы использование телефона не превратилось в виртуальную зависимость?

Разумеется, можно, но это потребует вклада как эмоций, так и времени. Начать нужно с того, чтобы увеличить количество общения с ребенком и сделать это качественно. Узнайте, что радует, а что печалит ваше чадо, позвольте ему почувствовать ваш интерес, заботу и любовь.

Кроме того, родители должны, утверждает педагог-психолог, будут озаботиться вопросом семейного досуга: постарайтесь увлечь отпрыска совместным времяпровождением, прогулками или походами. Подойдут для отвлечения ребенка от виртуальной зависимости также новые хобби или спорт.

