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Андрей Воробьев: капитально отремонтированная школа в Верее откроется уже к началу учебного года

Андрей Воробьев: капитально отремонтированная школа в Верее откроется уже к началу учебного года
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично осмотрел ход ремонтных работ в здании школы.

Ремонт школы в Верее проводится в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» по поручению президента РФ. Андрей Воробьев выразил уверенность в соблюдении сроков и сохранении уникальных элементов архитектуры здания. Одно из трех зданий школы было построено в 1860-х годах.

"Верейская школа занимает несколько зданий, и все они – исторические. В 2019 году мы открыли после капремонта здание 1960-х годов постройки, где располагается старшая школа. Сейчас обновляем еще более сложный объект – это здание дореволюционной постройки, его занимают начальные классы. На время ремонта 300 малышей переведены в здание старшего блока, но мы хотим, чтобы 1 сентября школьники и педагоги вернулись в обновленную родную школу. Обновляем фасад, кровлю, инженерные сети, перепланируем некоторые помещения, чтобы выделить больше площади под развивающие занятия, продленку. Я уверен, что все будет сделано в срок. Одна из задач – сохранить уникальные элементы архитектуры. Жмем руки нашим реставраторам, спасибо за вашу работу", – прокомментировал Воробьев.

Фото: пресс-служба

Около 300 учащихся начальных классов временно переведены в здание старшей школы на время ремонта. Они вернутся в обновленное здание к началу нового учебного года, заверили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Директор школы Татьяна Шубина поделилась своими планами по созданию современной и комфортной образовательной среды, включая оборудование кабинета информатики с робототехникой, организацию группы продленного дня и внеурочных занятий, а также обновление спортзала.

Фото: Антон Чернов

Ремонтные работы включают обновление фасада, замену кровли, приведение в порядок инженерных сетей, перепланировку и обновление помещений, а также благоустройство территории. Одной из главных задач для строителей является сохранение исторических элементов здания – таких, как своды Монье и потолочные арки.

Выпускница школы Олеся Хомич подчеркнула, что необходимо обновить классы, чтобы школа соответствовала современным требованиям. Она отметила важность сохранения исторического облика здания снаружи и создание современной образовательной среды внутри.

Фото: проектное решение / пресс-служба

На данный момент готовность объекта составляет 57%. Представитель подрядной организации заверил, что все работы будут выполнены в срок.

Местные жители также обратились к губернатору с просьбой установить универсальную спортивную площадку рядом со школой, чтобы дети имели возможность играть и заниматься спортом.

27 июня 2023, 19:35
Фото: Антон Чернов
Дни.ру✓ Надежный источник

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