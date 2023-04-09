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Как преодолеть паническую атаку: совет психолога

Как преодолеть паническую атаку: совет психолога
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Панические атаки просто так сами не проходят.

Современное общество существует в постоянном стрессе, который провоцируется рядом внешних факторов. Нервные расстройства, работа, плохие отношения, проблемы со здоровьем – все это приводит рано или поздно к тому, что у человека истощается нервная система. Тогда в жизни появляется такое понятие как "паническая атака". Это страшное явление не дает нормально жить и с каждым разом приносит все больше проблем, которые нарастают как снежный ком.

Психолог Елена Ярикова рассказала, как преоддолеть паническую атаку. По словам эксперта, с паническими атаками сталкивался хоть раз каждый пятый человек, сообщает телеканал "360".

Паническая атака начинается с резкой нехватки воздуха, боязни смерти от инсульта или инфаркта, чувство тревоги и частое сердцебиение. Человек фактически теряет контроль над собой. При этом состояние может развиться в считанные минуты, и контролировать его порой просто невозможно.

Если у человека появляются панические атаки, сначала нужно понять, с чем это связано. Возникают ли они на пустом месте или что-то их запускает? Если успокоиться самостоятельно не удалось, психолог советует обратиться к врачу. Лучшим вариантом проработки панических атак является психотерапия. Также отличным способом навсегда избавиться от атак является устранение источника раздражения.

9 апреля 2023, 20:03
Паническая атака. Фото: Andrey Arkusha/ Russian Look/ Globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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