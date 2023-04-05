Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Вторник 4 апреля

02:08В каждой пятой новостройке нет паркинга 00:05Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля 22:00Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию 21:20В Москве в захламленной квартире нашли истощенного ребенка 20:00"Ничего страшного": Буланова поставила крест на карьере певицы ради нового мужа 19:4049-летнюю Варвару после процедуры омоложения принимают за старшеклассницу 19:00На юго-востоке Москвы два человека пострадали в ДТП 18:40Костомаров сделал публичное заявление об инвалидности 18:20"Гнилая селедка!": Плюнувшя в россиян Пугачева вызвала зеленую рвоту 18:00Спектакль окончен? Концертный тур МакSим остановлен 17:40"Ради денег готовы человека угробить": директора МакSим обвиняют в страшном 17:20Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 17:00Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России 16:40"У нас ничего нет": промотавший наследство в казино Пресняков нашел вторую работу 16:20Валяющийся бомжом Панин ноет из-за плохой жизни на чужбине: Подгорает от злобы 16:00Заляпал все белой жидкостью: голый муж Королевой показал свой длинный и толстый 15:40"Все же не смогу": пережившая роды певица Слава призналась в тяжелых последствиях 15:20"Осенью прошлого года": Богомолов бросил Собчак после жуткой грызни 15:07Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре 15:00В Голливуде снимут сериал по книгам про Гарри Поттера 14:54"Росатом" увеличит производство кобальта-60 до 30% мирового рынка 14:40В Челябинской области машина сбила ребенка на самокате 14:20"Неприятная": опального Меладзе поймали с бывшей женой во Франции 14:00"В ожидании": только что разродившаяся Орлова рассказала радостную новость 13:4040-летний житель Воронежа выжил после падения с 19-го этажа: Встал и начал петь песни 13:20"Нужно жениться": Воссоединившаяся с Аршавиным Барановская проболталась о свадьбе 13:00Самолет из Петербурга столкнулся с птицами при посадке в Самаре 12:40"Уже 12 лет": пойманная со шприцем в руках Лолита призналась в зависимости 12:20"Новый муж лучше старых двух": 59-летняя Буланова раскрыла детали грядущей свадьбы 12:00"Она просто никакая": Еле двигающаяся на сцене дочь Успенской крупно опозорилась на концерте 11:40"Это не слухи": живущие с любовниками Асмус и Харламов возобновили отношения 11:20Могут ли конфисковать недвижимость за неуплату алиментов: объяснил юрист 11:00"С гастролями": Аллу Пугачеву заметили в России после побега в Израиль 10:40"Сначала мужа, потом дочь": разродившаяся Орлова назвала имя разрушившей идиллию с*** 10:20"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой 09:40"Люблю тебя!": Барановская воссоединилась с Аршавиным спустя 10 лет после разрыва 09:20Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта 09:00Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977 08:40На себя не похожа и носит парик: Немощную Волочкову после болезни сдали на попечение чужим людям 08:20Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию 08:00Москвичи с питомцами ищут жилье в центре 06:10"Защитная реакция психики": как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах? 04:2760% россиян хотят оформить ипотеку 02:14Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин? 00:27Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля 21:50"Надо лечиться": продюсер поставил крест на сорвавшей концерт МакSим 20:20"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории 19:40"Нет смысла": спутавшаяся с продюсером Гагарина обсеценила новый роман 19:20Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног 19:00Лерчек, Блиновская, Митрошина: как не наступить на грабли инфоцыган и легально заработать на блоге
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля

Никонов день: традиции и приметы на 5 апреля
115

Что нельзя делать.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

5 апреля православные вспоминают древнерусского церковного деятеля Никона Печерского. Житие святого относится к XI веку, а прозвище возникло от названия Киево-Печерской лавры, где он служил в сане игумена. Кроме того, священник получил известность как ученый-летописец, изучивший множество религиозных трудов.

За обращение в монахи придворных князя, Никон Печерский попал к нему в немилость и покинул духовную обитель. Поселившись на территории современного Краснодарского края, он основал новый храм. Умер святой в глубокой старости, однако его точный возраст никому неизвестен.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

На Руси существовала поговорка "Дом хозяином велик". Ее произносили в день памяти Никона Печерского, напоминая, что нельзя отлынивать от домашних дел. Кроме того, 5 апреля после уборки дома следовало помыть одежу, в грязной ходить запрещалось. Наши предки старались не брать в руки острые предметы, потому что они могли привлечь нечистую силу.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно 5 апреля посвящали домашним заботам. Пока женщины убирали и стирали, мужчины занимались мелким ремонтом. Считалось, что трудолюбивых ждет благословление святого. После наведения порядка считалось важным сходить в баню и очистить тело и душу, дамы укрепит здоровье. Согласно народной примете, гром на Никона предвещал дождливую погоду в мае.

5 апреля 2023, 00:05
Фото: pixabay.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
Виртуальный помощник ответит на вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки. Чат-бот MskContract_bot в мессенджере "Телеграм" ответит на все вопросы о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977

Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977
Юрист рассказал о новой угрозе для жителей России. Россияне столкнулись с новом видом мошенничества. Юрист Иван Соловьев рассказал о новом виде захватывания информации при помощи телефонного звонка.

Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин?

Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин?
Эксперты рассказали, как мужчинам продлить жизнь на 10 лет. По данным Росстата женщины в среднем доживают до 77,8 лет, в то время как мужчины уходят из жизни уже в 67,6 лет. Колоссальная разница в 10 лет обусловлена рядом причин.

Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля

Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля
Приметы и традиции. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА4 апреля на Руси отмечали народный праздник Василий Теплый, а православные вспоминали христианского богослова Василия Анкирского. Святой получил свое прозвище, потому что случил епископом в Анкире (ныне Анкара), его жите относится к рубежу третьего и четвертого веков.

Больше зелени и новые газоны: Собянин рассказал о планах благоустройства участка Ленинского проспекта

Больше зелени и новые газоны: Собянин рассказал о планах благоустройства участка Ленинского проспекта
Работы пройдут в 2023-2024 годах. В Москве благоустроят участок Ленинского проспекта от улицы Кравченко до Университетского проспекта. Работы пройдут вместе с завершением строительства станций "Новаторская" и "Вавиловская" Троицкой линии метро, рассказал в своем

Выбор читателей

03/04ПндАгония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног 03/04ПндОрганы не справляются: Преснякова об уходе со сцены из-за серьезной болезни 77-летнего мужа 03/04ПндЖены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице 03/04Пнд"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории 03/04ПндАж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру 04/04ВтрЗрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта