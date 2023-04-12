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Среда 12 апреля

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Почему невыгодно брать отпуск в мае?

Почему невыгодно брать отпуск в мае?
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Можно попасть в финансовую ловушку из-за майских праздников.

В этом году майские праздники Россия отмечает с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Некоторые думают, что если взять отпуск в промежутке или сразу после праздников, то можно продлить себе отдых. Однако на деле это выходит финансово невыгодно, отмечают эксперты.

Юрист в сфере трудового права Олег Бабич не советует уходить в отпуск в этом месяце, так как сотрудник на выходе получит меньше денег. Принцип рассчета заключается в том, что чем больше в месяце праздников, тем меньше сотрудник получает отпускных, но зато больше отдыхает, сообщает телеканал "360".

То же самое касается новогодних праздников. Если сотрудник присоединит свой отпуск к январским выходным, то денег за этот период будет меньше. Если человеку важна финансовая сторона вопроса, то лучше идти в отпуск в "длинный" календарный месяц, когда мало праздников.

Кроме того, работодатель может и вовсе отказать сотруднику, если изначально человек не планировал отпуск в это время. Обычно графики отпусков составляются в начале каждого года. Все сотрудники должны быть уведомлены. Многодетные родители с детьми до 18 лет, ветераны и участники боевых действий имеют право отправляться в отпуск когда угодно.

12 апреля 2023, 08:20
Отпуск. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Радио "Спутник"✓ Надежный источник

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