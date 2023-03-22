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Общество
Как вернуть деньги за тур – советы эксперта

Как вернуть деньги за тур – советы эксперта

Августина Зарипова

Августина Зарипова блогер

 Эксперт по туризму, руководитель турагентства "Avgustina Trave" и основатель школы туризма "Онлайн турагент".
Основатель турагентства делится проверенными лайфхаками.
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Не стоит отчаиваться, если, по каким-либо обстоятельствам, вы не можете поехать в заранее забронированный тур. Есть несколько вариантов как можно вернуть свои деньги. Лайфхаками с "Дни.ру" поделилась эксперт по туризму, руководитель турагентства “Avgustina Travel” и основатель школы туризма "Онлайн турагент" Августина Зарипова.

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Приобретая тур, клиент подписывает договор с турагентством, который включает положения о том, что приобретая туристический пакет клиент не может отказаться от тура по личным причинам и полностью вернуть стоимость тура, без штрафа и без фактически понесенных расходов, которые берёт на себя оператор за организацию поездки.

Что делать, если у вас не получается отправиться в ранее забронированный тур?

Для начала рассмотрим ситуации, в которых вы не можете отправиться в запланированную поездку по личным обстоятельствам. Как действовать в случае, если у вас не получается отправиться в тур.

1. Страховка от невыезда

Если вы решили воспользоваться ранним бронированием, но переживаете насчет того, что не сможете поехать, например, у вас маленький ребёнок, который может внезапно заболеть, или вы беременны и волнуетесь за свое самочувствие, или есть любые другие причины для переживаний по поводу поездки в отпуск. Есть проверенный надежный вариант — заранее оформить страховку от невыезда. Стоимость такого дополнения к туру составляет от 2 до 5% от его стоимости.

Допустим, если тур стоит 100 000 рублей, то самая простая страховка от невыезда составит 2% от стоимости и обойдётся вам в 2000 рублей, а расширенная – будет стоить в районе 5000 рублей. Это не так дорого, если учесть то, что в случае невыезда, страховая служба вернет вам полную стоимость тура. Страховку от невыезда можно оформить, как во время покупки тура, так и после свершившейся сделки с туроператором. Даже если вы приобрели путевку по раннему бронированию и вдруг, когда подходит время вылета, вы понимаете, что ваш ребенок заболел, то вы можете оформить страховку от невыезда не позднее, чем за 5 дней до вашего вылета и страховая компания без проблем вернет вам деньги за ранее приобретенный тур.

2. Заявление на минимизацию фактических расходов

Страховка от невыезда самый простой способ сохранить свой бюджет в случае сорвавшейся поездки, но если предположить, что возник форс-мажор и турист не оформил страховку от невыезда заранее, есть ли шанс вернуть деньги?

Мало, кто из туристов знает, но даже в этом случае можно попытаться вернуть часть денег за несостоявшийся тур. Для этого необходимо подать заявление на имя компании туроператора с просьбой минимизации фактических расходов. Сделать это необходимо после окончания дат вашей фактической поездки. Рассматривается такое заявление от 3 до 10 рабочих дней и, как правило, часть средств туристам удаётся вернуть. Необходимо понимать, что туроператор сможет частично вернуть деньги за тур только в том случае, если авиабилеты или места в отеле, предназначавшиеся вам, удалось перепродать другому туристу.

Как вернуть деньги, если вы не можете осуществить поездку из-за внешних обстоятельств?

Теперь рассмотрим случаи, когда вы не можете поехать в тур по причинам, которые от вас не зависят. Конкретные примеры из недавней туристической практики – пандемия, СВО, мобилизация. В данных ситуациях, поехать на отдых нет возможности, так как вылеты отменили, а границы закрыли. Как действовать в таких случаях, чтобы вам вернули деньги?

Во-первых, не паниковать! Августина Зарипова уверяет, что обычно в таких ситуациях туроператоры возвращают деньги за несостоявшуюся поездку, сколько бы времени не заняла процедура возврата финансовых средств. После того, как вы оплатили туристическую путевку, все ваши денежные средства замораживаются на счету у туроператора, то есть находятся на его, так называемом, депозите и никуда не пропадают.

Есть два варианта, как вернуть эти деньги. Первый, более быстрый – перенести деньги на покупку другого тура. Второй – написать заявление на возврат денежных средств на имя туроператора. Процедура ожидания возврата займет какое-то время, иногда может растянуться более чем на полгода, но деньги за тур вам обязательно вернут.

Как вернуть деньги за авиабилет?

Очень важный вопрос, который хотелось бы вынести на обсуждение отдельно – это как вернуть деньги за несостоявшийся полет? Мало кто знает, но бюджет, потраченный на авиабилет, которым вы не смогли воспользоваться, можно вернуть даже по невозвратному тарифу. Августина Зарипова делится авторским лайфхаком, который помог вернуть деньги за авиабилеты множеству ее туристам.

Деньги за неиспользованный авиабилет авиакомпания обязана вернуть клиенту по причине болезни, о которой турист заранее уведомил авиакомпанию, то есть, непосредственно, до вылета его рейса. Это регламентировано статьей 108 "Воздушного кодекса Российской Федерации", об этом, конечно, мало кто говорит, так как авиакомпаниям, попросту, невыгодно возвращать деньги. Но закон работает и, если вы не можете улететь по какой-либо личной причине, то вы в праве вернуть деньги за несостоявшийся полет по состоянию здоровья.

Для этого обязательно уведомьте авиакомпанию о своей болезни, а позже обратитесь в авиакомпанию с копией паспорта, неиспользованным авиабилетом, медицинской справкой, подтверждающей болезнь, и заявлением на возврат денежных средств.

"Подытожу, самым надежным и проверенным вариантом вернуть деньги за несостоявшийся тур – будет страховка от невыезда. Я и сама так делала, когда летала в ноябре 2022 года на Сейшелы.

Мы столкнулись с эфиопскими авиалиниями и не понимали, надежная ли это авиакомпания, поэтому, чтобы не переживать из-за того, что можем потерять деньги – застраховали только наш перелет. В итоге, все сложилось благополучно, но небольшая переплата за страховку помогла чувствовать себя спокойнее и расслабленнее в преддверии поездки, а это немаловажно в планировании отдыха!" — комментирует Августина Зарипова, эксперт по туризму, руководитель турагентства Avgustina Travel и основатель школы туризма "Онлайн турагент".

Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
22 марта 2023, 06:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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