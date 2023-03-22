"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими

Происшествия, в которых замешаны подростки, случаются достаточно часто на территории России. Редакция интернет-издания "Подмосковье сегодня" поговорила с психологом Александрой Метальниковой о причинах агрессии детей в переходном возрасте.
По словам эксперта, на жизнь и поведение подростков влияет взрослое окружение. Кроме того, зачастую они просто молчат о том, что терзает душу. Это рано или поздно сказывается на поступках в виде жестокости.
"Многие ребята боятся говорить о своих проблемах родителям, тем самым копят в себе агрессию, которую потом выплескивают", — выразилась психолог. Она напомнила, что подростки психологически не защищены от внешних провокаций.