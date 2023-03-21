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Вторник 21 марта

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Куда пойти с детьми в весенние каникулы

Куда пойти с детьми в весенние каникулы
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Выставки, спектакли, мюзиклы и многое другое готовы для детей и их родителей.

Весенние каникулы – это время, когда не приходится выбирать, подольше погулять на улице или пойти на спектакль. Почему? Все дело в планировании: можно и даже нужно составить такое расписание, чтобы успеть получить максимум эмоций от свободного времени. Итак, участвуем в "Сотворении мира", спасаем красавицу Людмилу, создаем оригинальные китайские фонарики и наслаждаемся весной!

"Сотворение мира"

Режиссер Дамир Салимзянов умеет простым языком говорить о сложном. Создавать из воздуха сказку, которая потом оживает на сцене и не отпускает зрителей до самого финала. Убедиться в этом можно будет 15 и 16 апреля в театре "Шалом" на первых показах спектакля "В начале было…", который создан в партнерстве с фестивалем "Черешневый лес". Это история о сотворении мира: текст из Танаха или Ветхого Завета на сцене не звучит, но все же это именно он – в зале вдруг из ничего появятся звезды и земля, птицы и звери и люди, конечно же. Мероприятие состоится 15-16 апреля по адресу Варшавское ш. 71, корп. 1.

Петров-Водкин и Мария Ломакина

Говорим "Петров-Водкин", подразумеваем "Купание красного коня", но художник создал множество других прекрасных работ. Познакомиться с ними можно на большой выставке в Музее Москвы. Здесь показывают работы знаменитого живописца и его ученицы Марии Ломакиной. Выставку, посвященную их творчеству, привезла в столицу Российская художественная галерея из Севастополя. В экспозиции – 150 произведений из тридцати музеев страны и частных галерей. Покажут большую работу Ломакиной "Татарский эпос" и "Землетрясение в Крыму" из собрания Русского музея – Петров-Водкин был очевидцем этой трагедии, произошедшей в конце 1920-х годов и буквально за месяц создал эту картину. Выставка продлится до 13 июня по адресу Зубовский б-р, 2, стр.1.

Восточный экспресс

Каникулы как нельзя лучше подходят для того, чтобы отправиться в путь. Причем путешествие не обязательно должно быть долгим и трудным, его можно сделать захватывающим и познавательным. Например, в Музее Москвы запускают "Восточный экспресс", который познакомит ребят с культурой Индии, Китая и Японии. Научные изобретения, легенды, невероятные архитектурные постройки и необычные традиции – обо всем этом расскажут юным слушателям. А еще – чтобы занятия запомнились надолго, ребята смогут своими руками изготовить традиционный китайский фонарик, расписать японскую ширму и нарисовать индийскую мандалу. Экспозицию можно посмотреть 20-24 марта по адресу Зубовский б-р, 2.

На поиски терракотовой армии

У императора Цинь Шихуанди была огромная армия, причем не только при жизни. Его загробный покой охраняли больше восьми тысяч глиняных воинов. Обнаруженный некрополь археологи изучали несколько десятков лет. Даже сейчас, в век современных технологий, умения древних китайских мастеров поражают. Узнать о том, как нашли армию из глины и какие истории связаны с именем императора, можно на квесте-экскурсии по выставке "Терракотовая армия". Она продлится до 26 марта по адресу Пр-т Мира, 119, стр. 21.

Каникулы до нашей эры

"КидБург Профессии" отправляется на "Каникулы до нашей эры". Здесь ребят ждет путешествие на сорок тысяч лет назад и знакомство с жизнью далеких предков. А затем дети познакомятся с шаманом, проведут настоящее детективное расследование в каменном веке, захватывающие соревнования по метанию копий и многое другое.

В интерактивном театре "КидБург Сказки" гостей встретят веселые поросята, Мальвина, Медвежонок Пух и другие сказочные персонажи, с которыми ребята будут петь, веселиться и, конечно же, отправятся на поиски приключений. Мероприятие будет идти весь март на ул. Автозаводская, 18, Театральный пр., 5, Солнечногорский р-н, 18 км Ленинградского шоссе от МКАД.

Черномор в 3D

В культурном центр ЗИЛ в апреле покажут 3D-mapping мюзикл "Черномор". Постановка по мотивам Руслана и Людмилы уже покорила сердца миллионов зрителей: в нем отлично сочетаются живой вокал, головокружительные цирковые номера, экспериментальная хореография, новые технологии. В "Черноморе" впервые для создания полномасштабного мюзикла использовали 3D-мэппинг, благодаря которому зрители оказываются в центре событий и перемещаются из царских палат в жаркую пустыню и на поле битвы. Чтобы спасти Людмилу, Руслану предстоит побывать в царствах огня, льда и воздуха и победить Черноборода. И только тогда влюбленные смогут быть вместе. Эта история о верности, храбрости и дружбе не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей. Мюзикл пройдет 8 апреля на ул. Восточная, 4, корп. 1.

Путешествие в Простоквашино

В мультимедийном центре "Союзмультфильма" отмечают юбилей мультика "Трое из Простоквашино" — приключениям Дяди Федора, Матроскина и Шарика исполняется 45 лет. По этому случаю 8 апреля в Союзмультпарке откроется выставка художников, которые изобразили героев мультфильма в наше время. А 12 апреля гости центра отправятся космос и отметят 70-летие первой анимационной фантастической ленты "Полет на Луну". 29 апреля Союзмультпарк ждет всех, кто верит в исполнение желаний: к юбилею мультфильма "Цветик-семицветик" тут откроется Лабиринт желаний. Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 7. Дата: 15 марта — 29 апреля.

21 марта 2023, 17:40
Дети. Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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