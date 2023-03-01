Быть благодарным: как научить ребенка выражать свои чувства

Дети берут пример с родителей.

Воспитание детей – наука очень сложная, требующая не просто огромного багажа знаний, но и постоянного повышения квалификации. На самом деле одного опыта для родителей недостаточно, важно следовать советам профессионалов, чтобы добиться необходимого эффекта и не обидеть малыша.

В деле воспитания детей важное значение имеет обучения выражению чувств. Например, с ранних лет ребенка необходимо научить быть благодарным. Сделать это не трудно, если соблюдать простые правила. Главное помнить, что малыши берут пример с родителей.

Итак, специалисты считают благодарность крайне положительной эмоцией. Считается, что благодарные люди намного более оптимистичные, мир для них кажется ярче, у них более здоровый сон, а депрессии угрожает таким людям в меньшей степени.

Соответственно, вырабатывать навык благодарности следует с детства. наши наследники должны уметь говорить "спасибо" и "пожалуйста", но дело отнюдь не в словах. Важно, чтобы они искренне чувствовали или понимали, а также ценили то, что для них делается.

Правильное воспитание детей как раз предполагает развитие подобного образа мышления. Для этого следует подавать личный пример. Во-первых, благодарить самих наследников, например, за собранные игрушки, во-вторых, благодарить взрослых в присутствии наследников. С пяти лет с ребенком можно уже серьезно говорить на тему манер.