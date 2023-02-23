Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля

Православные чтят память святого Прохора Печерского.

История

Будущий святой Прохор родился и вырос в Смоленске. В монахи был пострижен в Киево-Печерском монастыре. Позднее стал епископом Никомедии. За свои убеждения и твердую веру принял мученическую смерть.

Свое прозвище Весновей или Весенний Прохор получил уже после ухода из жизни. День его смерти считается вестником весны. Зима хоть еще и оставалась сильна, но тепло постепенно заполоняло мир. В народе говорили: "Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь".

Прохор Весенний помогает верующим спастись от внезапной и скоропостижной смерти. Православные обращаются к Святому с этими словами и просьбой о защите.

Традиции и приметы

Если на улице метет снег, значит весна уже очень близко. Об этом же говорит и морозная погода.

Светлая ясная луна сулит оттепель скорую.

Рожденные в этот день обладают чувством справедливости и будут бороться за правду.

Что нельзя делать 23 февраля 2023 года

Нельзя уходить далеко в лес и подолгу стоять у воды. Иначе заберет нечистая сила.

Нельзя сомневаться в вере, только оставаться верным.

Мужчинам не стоит работать в этот день, даже по дому.

Не играли 23 февраля и свадьбу, так как считалось, что будет скорое расставание.