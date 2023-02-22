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Никифоров день: традиции и приметы на 22 февраля

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На Руси праздник называли Лаптев день.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

22 февраля православные вспоминают мученика Никифора. Он жил в Антиохии во втором веке. Согласно преданию, он был лучшим другом церковного старосты Саприкия, их даже считали братьями. Но однажды друзья поссорились настолько сильно, что напрочь отказались общаться друг с другом. Святой пытался помириться, но все его потуги оказались тщетными.

Во время очередных гонений на христиан язычники схватили церковного старосту и потребовали отказаться от Бога. Он с трудом, но выдержал истязания. Однако его приговорили к смертной казни – Саприкий дал слабину и обещал отвернуться от Христа. Узнав об этом, Никифор заступился за лучшего друга. Мученик предложил свою жизнь вместо него.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

На Руси праздник называли Лаптев день. В этот день было принято плести лапти и готовиться к приходу тепла, поэтому лень была по категорическим запретом. Также запрещалось отказываться от домашней работы. Непорядок мог навлечь беду. Не принято было ссориться с близкими, особенно если вы вместе работаете.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Наши предки считали, что 22 февраля нужно очень усердно работать, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай. По традиции, вечером близкие после тяжелого трудового дня собирались на отдых и застолье. Хозяйки подавали угощения из погребов, которые к приходу весны нужно было освободить. Кстати, о скором потеплении свидетельствовали морозы на Никифоров день.

22 февраля 2023, 00:06
Фото: pixabay.com
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