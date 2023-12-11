Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта

Обновленные правила начали действовать с сегодняшнего дня. Они четко определяют основания, по которым допустимо признавать заграничный паспорт недействительным, пишет телеканал "360". Документом определен также и порядок, по которому соответствующие органы обязаны проводить проверки.
RT сообщает, что в обновленном законе указаны правила проверки документов как обычных граждан, так и дипломатов. Примечательно, что у граждан появилась обязанность самостоятельно сдавать загранпаспорт на хранение при ограничении выезда. У гражданина для совершения указанной процедуры есть пять дней.
Напомним, что покидать территорию страны могут не все. Например, не выпустят на границе лиц, допущенных к гостайне, подозреваемых, мобилизованных, а также должников. Сама же процедура оформления заграничного паспорта не очень сложная. Необходимо предоставить пакет документов через специализированный портал. Позже прийти в назначенный день для сверки данных.