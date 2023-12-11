Прочти и запомни: обновлены правила сдачи загранпаспорта

Закон вступил в силу с 11 декабря 2023 года. Рассказываем, о чем не стоит забывать тем россиянам, у которых есть заграничный паспорт.

Обновленные правила начали действовать с сегодняшнего дня. Они четко определяют основания, по которым допустимо признавать заграничный паспорт недействительным, пишет телеканал "360". Документом определен также и порядок, по которому соответствующие органы обязаны проводить проверки.

RT сообщает, что в обновленном законе указаны правила проверки документов как обычных граждан, так и дипломатов. Примечательно, что у граждан появилась обязанность самостоятельно сдавать загранпаспорт на хранение при ограничении выезда. У гражданина для совершения указанной процедуры есть пять дней.

Напомним, что покидать территорию страны могут не все. Например, не выпустят на границе лиц, допущенных к гостайне, подозреваемых, мобилизованных, а также должников. Сама же процедура оформления заграничного паспорта не очень сложная. Необходимо предоставить пакет документов через специализированный портал. Позже прийти в назначенный день для сверки данных.