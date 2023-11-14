Для молодых многодетных семей придумали новые меры поддержки

Граждане, которые только начинают семейную жизнь, нуждаются в особом внимании со стороны государства. Сейчас законотворцы рассматривают новые меры поддержки для мам и пап, воспитывающих от трех и более детей

Помощь со стороны государства необходима наиболее уязвимым слоям населения. Среди них принято выделять молодые семьи с тремя и более детьми. Сейчас таким гражданам оказывается и материальная, и консультационная поддержка, назначаются пособия, льготы, выплаты. Законотворцы же продолжают формировать в стране такую среду, в которой будут созданы комфортные условия для новых ячеек общества. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Предлагается отменить НДФЛ для молодых семей, в которых воспитывается трое и более детей. В настоящее время данная инициатива находится на стадии доработки. Реализация такой меры поможет поддержать граждан, помогающих вырастить новых достойных людей.

Ранее, как пишет Ura.ru, было также предложено выдавать беспроцентные ссуды для покупки жилья молодым многодетным семьям. Пока инициатива обсуждается. Планируется, что целевой заем будут предоставлять деньги для строительства или покупки дома, квартиры сроком на 25 лет.