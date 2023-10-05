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Четверг 5 октября

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Россиянам рассказали об опасности предустановленных в смартфонах вирусах

Россиянам рассказали об опасности предустановленных в смартфонах вирусах
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Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон и нести риски для пользователя. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать информацию о действиях пользователей. Эксперт отметил, что такое чаще всего происходит в Китае. Не исключено, что подобный вирус могут установить на импортный смартфон и в России. На данный момент о таких случаях не сообщалось, передает RT.

5 октября 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
Радио Sputnik✓ Надежный источник

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