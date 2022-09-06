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Общество
На Западе назвали год, когда Россия станет лучшим на Земле местом для жизни

На Западе назвали год, когда Россия станет лучшим на Земле местом для жизни

Издание Time привело данные Национального совета разведки США о будущем России.
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Через 50 лет многие страны станут пустынями из-за глобального потепления. Например, в некоторых штатах США жизнь будет невозможной. Людям придется бежать с островов, покидать засушливые регионы. В тропиках будут бушевать пожары. Спасение человечество сможет найти рядом с озерами, на возвышенностях, в северных широтах.

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По мнению американских ученых, к 2080 году в Сибири не станет половины вечной мерзлоты, благодаря чему эта часть России станет весьма привлекательной для жизни. Этот регион сможет прокормить множество людей. То есть самая большая в мире страна, как пишет издание, станет "чистым победителем".

Аляска, конечно, тоже станет более комфортной для проживания, однако для этого Соединенным Штатам необходимо будет построить не один десяток городов, на что потребуется много денег. Якобы к 2047 году погода в этом штате станет такой же, как в настоящий момент во Флориде.


Также американское издание отмечает, что в национальном плане России описаны способы использования населением преимуществ глобального потепления. Страна будет лидером в производстве сельскохозяйственной продукции.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 21:46 Источник: Time ✓ Надежный источник

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