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Общество
Социально ориентированные НКО увеличили число заявок на гранты мэра Москвы

Социально ориентированные НКО увеличили число заявок на гранты мэра Москвы

Завершился прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) на участие в конкурсе грантов мэра Москвы. Большинство претендентов ведут свою деятельность в столице более года.
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На конкурс подано 985 заявок. Это на 113 больше, чем в прошлом году, уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила, что треть заявителей участвует в конкурсе грантов впервые.

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Претенденты могут выбрать 12 номинаций. По словам заммэра, наибольшей популярностью пользуется "Молодежь Москвы" – заявки прислали 204 некоммерческие организации.

"В число наиболее востребованных категорий также вошли "Наше наследие" и "Благотворительность", – добавила Сергунина.

Финальный список допущенных до участия проектов опубликуют 26 июля. В течение двух месяцев их будут оценивать экспертный совет и комиссия. Победителей назовут 26 сентября.

Для участников создано несколько программ подготовки. Претендентам доступны индивидуальные консультации, очные занятия в мастерской проектов, вебинары опытных экспертов в области волонтерства, экономики и финансов, социального проектирования, управления персоналом.

По сравнению с прошлым годом общая сумма грантов увеличилась с 400 до 600 миллионов рублей. Зарегистрированные больше года организации могут претендовать на грант до пяти миллионов рублей, а молодые НКО – до 500 тысяч.

Гранты мэра Москвы на проекты некоммерческих организаций выделяются с 2002 года. Город поддержал порядка трех тысяч программ.

Напомним, что в декабре прошлого года в столице подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город". Победили 102 НКО. Они разделили между собой призовой фонд в размере 400 миллионов рублей.

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Фото: Mos.ru
Автор: 13 июля 2022, 14:52 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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