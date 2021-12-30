Определились победители конкурса "Доброволец Москвы – 2021"

В конкурсе "Доброволец Москвы – 2021" участвовало более 10 тысяч человек, подано 850 заявок. Среди победителей и призеров – 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений.

В прошлом году участие в конкурсе приняли 7,5 тысячи человек, уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она отметила инициативность и отзывчивость каждого участника.

"Волонтеры оказывают адресную поддержку тем, кому она нужна, с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам", – сказала Сергунина.

Больше всего заявок – 440 – подано на номинацию "Я – волонтер". В ней победила Татьяна Ведешкина. Она участвовала в восьми направлениях добровольчества, поддержала около 50 крупных волонтерских мероприятий.

По числу участников лидером стала номинация "Добрая команда. Школа" – более 2,1 тысячи человек.

Глава комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова напомнила, что город всегда готов помочь волонтерам в реализации добрых идей. "Конкурс каждый год собирает волонтеров города вместе. Они учатся у экспертов, обмениваются опытом и идеями, делают свои проекты лучше", – подчеркнула она.

Столица ежегодно наращивает поддержку добровольческого движения и социально ориентированных НКО. Помимо прочего, на это направлен конкурс грантов "Москва – добрый город". Итоги подведены в начале декабря: 102 НКО разделили между собой призовой фонд в размере 400 миллионов рублей.