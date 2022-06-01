Синоптик рассказал о погоде в Москве в июне

В России ожидается преимущественно теплый первый месяц лета. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным RT, в Северо-Западном федеральном округе, юге европейской части, Краснодарском крае, Ставрополье, юге Черноземья и юге Приволжского федерального округа среднемесячная температура в июне будет выше нормы. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поведала о погоде в российской столице на выходных. Жителей и гостей Москвы ожидает температура от 20 до 22 градусов тепла, а также дожди, передает "Общественная служба новостей".