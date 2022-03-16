Два участка парка "Яуза" начали готовить к благоустройству

На двух участках парка "Яуза" на северо-востоке Москвы началась подготовка к благоустройству, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.



Это будет самый протяженный экологический парк в Европе общей площадью более 350 гектаров.