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Общество
Два участка парка "Яуза" начали готовить к благоустройству

Два участка парка "Яуза" начали готовить к благоустройству

На двух участках парка "Яуза" на северо-востоке Москвы началась подготовка к благоустройству, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
Это будет самый протяженный экологический парк в Европе общей площадью более 350 гектаров.
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Работы пройдут на участках в пойме реки Яуза от МКАД до Енисейской улицы, уточнил Бирюков. В рамках инженерной подготовки специалисты проведут коммуникации для подключения инфраструктурных объектов.

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Необходимо проложить свыше 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, порядка 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, а также провода для связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Также будет оборудовано 550 метров водопроводных сетей и 430 метров канализации.

Сейчас специалисты ведут топографическую съемку, рабочие демонтируют покрытие дорожек. Также разрабатываются траншеи для прокладки инженерных сетей и коммуникаций, устанавливаются винтовые сваи.

"Все эти работы необходимо провести перед началом устройства дорожно-тропиночной сети, возведения спортивных и детских сооружений, павильонов и других объектов", – рассказал Бирюков.

На участке вдоль Северодвинской улицы расположится площадь со сценой с амфитеатром, пергола в форме эллипса с подвесными качелями и детская площадка с фонтаном и игровым ручьем.

Для посетителей старшего возраста будет доступен павильон "Московское долголетие". Также появится ландшафтный парк, тропы здоровья, дерт-парк для велосипедистов.

Работы по благоустройству ведутся и в "Кусково" Как писали "Дни.ру", лесопарк на востоке Москвы приведут в порядок: обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны, очистят пруды и прочее.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 16 марта 2022, 14:25 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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