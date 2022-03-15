Кожная сыпь и огромная опухоль: К чему ведет запущенная аллергия

Когда растительность весной начинает активно цвести, предрасположенные к аллергии люди должны соблюдать профилактику. В противном случае вероятны тяжелые последствия для их организма, передает слова иммунолога "Радио 1".
Врач Надежда Логина отметила, что сезонная аллергия может привести и к кожной сыпи, и к бронхиальной астме. Печально, что острая реакция на цветение может вызвать и пищевую аллергию, а та — отек Квинке, который выглядит как огромная опухоль и сопровождается неприятными симптомами.
Специалист отметила, что сезонная аллергия поддается профилактике. Чтобы избежать развития осложнений, нужно вовремя принимать антигистаминные препараты, поясняет слова иммунолога телеканал "360".