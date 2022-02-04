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Общество

Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по ковиду

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Суточный прирост зараженных коронавирусом COVID-19 в Московской области к пятнице составил 11 255 человек. Такие данные привели представители регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковье первое место по числу новых случаев занял Красногорск с 935 инфицированными. За ним следуют Королев и Воскресенск, где заразились 851 и 647 человек соответственно, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Помимо них в число худших по ковиду также вошли Ленинский округ (630 человек), Чехов (545 человек), Солнечногорск (498 человек), Мытищи (456 человек), Люберцы (450 человек), Раменский округ (423 человека) и Подольск с 402 заболевшими, сообщают "Вести Подмосковья".

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Автор: 4 февраля 2022, 14:37 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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