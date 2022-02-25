Вселенская родительская суббота: что можно и нельзя делать 26 февраля

Этот церковный праздник называется "родительская суббота" или "мясопустная" суббота. С этого дня мясо запрещено есть вплоть до Светлого Христова Воскресенья.
В родительскую субботу накануне Масленицы принято поминать всех умерших родственников. У даты нет конкретного значения, так как она зависит от сроков Великого Поста.
ТРАДИЦИИ
Верующие считают, что этот православный праздник – единственный день в году, когда люди могут духовно воссоединиться с теми, кого уже нет в нашей жизни. Для этого люди ходят в церковь и молятся. Сначала важно побывать на утренней литургии. Можно сходить в церковь в пятницу вечером.
Многие приносят постные продукты, чтобы освятить их в храме. Потом их ставят на поминальный стол. После посещения церкви верующие идут на кладбище и убираются на могилах своих родных.
Перед тем, как сесть за поминальный стол, верующие читают главную православную молитву "Отче наш" или "Живые помощи".
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В этот день нельзя ставить алкоголь на поминальный стол. Нельзя есть мясо в любом виде.
Также в этот православный праздник нельзя ссориться и конфликтовать в кем-либо. Нельзя пышно поминать умерших. Стол должен быть скромным и постным. Помимо этого во время уборки на кладбище нельзя класть на могилы сигареты или оставлять спиртное.