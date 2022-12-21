"Скорбим": в ЦСКА сообщили о смерти голкипера

Голкипер молодежной футбольной команды Виктория Виноградова умерла в минувший понедельник при странных обстоятельствах. Телеканал "360" уточняет, что точная причина смерти 17-летней пока неизвестна.
На сайте женского клуба ЦСКА, за который выступала девушка, опубликовали заметку, чтобы поддержать родственников и близких покойной. "Скорбим вместе с вами…" — написали авторы.
При этом брат погибшей спортсменки сообщил, что та скончалась дома у подруги. Медики прибыли на помощь слишком поздно. Информацию об этом приводит "Радио 1".