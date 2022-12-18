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Общество
Как отучить ребенка от вранья: советы психиатра

Как отучить ребенка от вранья: советы психиатра

Многим родителям, желающим отучить ребенка от вранья, стоит задуматься об ином методе воспитания, отметила эксперт.
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В большинстве случаев дети обманывают родителей, боясь физического или какого-нибудь другого вызывающего у него страх наказания. Поэтому, чтобы отучить ребенка от вранья, взрослым необходимо, прежде всего, обратить внимание на стиль воспитания и, возможно, изменить его. Так считает психиатр Елена Николаева.

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Врач отметила: применять силу в отношении ребенка неприемлемо, ведь он хочет понимать, что мама и папа, бабушки и дедушки поступают справедливо. То есть необходимо тотчас отказаться от ударов ремнем и пощечин. Стиль воспитания детей должен быть не авторитарный, а строгий и справедливый.

По словам Николаевой, ни в коем случае нельзя называть ребенка лжецом, навешивать на него это клеймо. Даже если взрослый знает, что ребенок ему солгал, задавать вопросы, которые будут провоцировать ложь, точно не следует. Мол, не нужно обещать физическую расправу после того, как вы якобы выясните, кто обманул.

Так что родители, желающие отучить ребенка от вранья, обязаны не забывать анализировать сложившуюся ситуацию. Необходимо адекватно разговаривать с ребенком, чтобы он даже не мыслил говорить неправду.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 04:06 Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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