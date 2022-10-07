День святой Феклы Иконийской: какой православный праздник 7 октября

7 октября 2022 года православные верующие отмечают праздник равноапостольной Феклы Иконийской.

ИСТОРИЯ

В апокрифических "Деяния Павла и Феклы", написанных во II веке, говорится, что святая родилась в 30-е годы I века в малоазиатском городе Иконии. Ныне это территория Турции.

Девочка росла в обеспеченной семье, окруженная родительской лаской, и получила хорошее образование. После 18 лет Фекла встретила апостола Павла, стала христианкой. Под венец она так и не пошла, хотя ей сватали юношу Фамирида. Юноша не смог смириться с отказом и нажаловался властям на апостола за якобы дурное влияние на девушек, за что проповедника бросили в темницу. Фекла проникла в темницу и три дня просидела у ног апостола, пока ее не обнаружили стражники. Апостола приказали изгнать, а Феклу отправить на костер, но пламя затушил дождь. И тогда Фекла тоже была изгнана.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот православный праздник люди начинали первые хлебные замолотки, по традиции в овинах разводили огонь. Перед тем, как зажечь огонь, все ранее горящие в доме источники пламени тушили. Огонь добывали путем трения. Делали это только женатые мужчины. Добытое пламя разносили по дворам. Считалось, что это пламя принесет в дом благосостояние и оберег.

В этот церковный праздник убирали с поля последнюю свеклу. Женщины садились прясть. Верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому 7 октября принято было справлять свадьбы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день категорически нельзя брать деньги в долг и отдавать долги. Нельзя ругаться и распространять сплетни. Если этот запрет нарушить, то негатив может вернуться с большей силой.