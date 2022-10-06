Зачатие Иоанна Предтечи: что нельзя делать в православный праздник 6 октября

6 октября 2022 года отмечается сразу два церковных праздника.

Верующие чтут в этот день память святой мученицы Ираиды Александрийской или Ираиды Спорной. День так назвали из-за сложности с предсказанием погоды и судьбы. Также в этот день отмечается зачатие Иоанна Предтечи, родителями которого были священник Захария и праведная Елисавета.

ИСТОРИЯ

Святая Ираида Александрийская жила в III–IV веках в Александрии в семье священника. С 12 лет девочка стала монахиней. Однажды Ираида пошла за водой к источнику и увидела возле берега корабль, на котором были много мужчин и женщин, иноков и диаконов в оковах. Людей покарали за веру. Святая добровольно присоединилась к ним и пострадала за свою веру во времена гонений на христиан.

Празднование Зачатия самого почитаемого христианского святого после Богородицы Иоанна Предтечи идет с V века. Этот православный праздник совпадал с днем новолетия. Святой подготовил израильтян к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Предтечу зачали родители, которые были бесплодными. Праведники сразу поняли, что это чудо, о котором они молились долгие годы.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот православный праздник не принято было жаловаться на свою судьбу, иначе можно привлечь еще большие беды на себя и свою семью. В этот день не стоит гадать и заниматься ворожбой, все подобные действия будут бесполезными и даже вредными.

Семьи начинали с этого дня протапливать печи, а женщины пекли наливушки из ржаных лепешек на молоке с картофелем.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 6 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день нельзя брать в долг и давать кому-то деньги. Все долги следовало отдать до 6 октября. Нельзя в этот день впустую тратить деньги. Также в этот день нельзя ни с кем спорить, особенно с мужем. Иначе это привлечет большую беду.