Какой праздник отмечается 5 октября 2022 года

5 октября 2022 года в России отмечается день Ионы и Фоки.

ИСТОРИЯ

По старому стилю этот праздник приходится на 22 сентября. Церковное название праздника – пророка Ионы и священномученика Фоки, епископа Синопского. На Руси этот день отмечался как память о пребывании Ионы в чреве кита. Также этот день назывался Листопадная, так как в это время начинался обильный листопад, ветер буквально снимал с деревьев листья.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот день старались закончить с уборкой репы. На стол принято было подавать репу и редьку в различных видах. Ее ставили с солью, луком, квасом.

Если 5 октября встретить в лесу старичка с лукошком, необходимо бежать подальше от этого места. Люди на Руси были уверены, что это Леший, который превратился в человека и может напасть.

В этот православный праздник принято было обращать внимание на сновидения, так как именно в этот день они могут указать на будущее и предотвратить проблемы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день нельзя есть рыбу и другие морепродукты, так как пророк Иона попал в живот к киту. Кроме того, запрещается производить с рыбой всякие манипуляции, в том числе отлов. Люди верили, что такие действия могут непременно навлечь беду на семью.

Нельзя в этот день устраивать бурное застолье, особенно с родственниками возлюбленного. Считалось, что семьи из-за этого могут разругаться.