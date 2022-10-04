День Кондара и Ипата: какой праздник отмечается 4 октября

ИСТОРИЯ
4 октября Русская православная церковь вспоминает святого апостола Кондрата Афинского, который проповедовал христианскую религию в Греции. Умер он приблизительно в 130 году нашей эры.
Кроме того в этот день вспоминают и молятся за священномучеников Ипатия и Андрея, пострадавших за свою веру во время борьбы с иконоборцами.
На Руси день Кондрата (Кодрата) да Ипата считали днем земледелия и плодородия. По народному календарю в этот день хорошей традицией считалась работа на земле. Участки удобряли навозом и подготавливали почву к следующему урожайному году.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА
В этот день нельзя никому давать в долг, так как существовало убеждение, что человек не сможет его вернуть. Нельзя в этот день свататься, так как это сулило однозначное скорое расставание. Не стоит в этот праздник ругаться с близкими, так как это может привести к денежным проблемам. Запрещено было стоить на пороге в дом. Люди на Руси верили, что это могло навлечь беду.
ПРИМЕТЫ
Если на Кондрата и Ипата стояла солнечная и ясная погода, зима обещала быть суровой. если в этот праздник неожиданно и резко стало холодно, значит зима будет ранняя. Если урожай дал много орехов, но мало грибов, зима будет суровой и снежной. Перистые высокие облака на небе к потеплению. Яркое солнце к ветру.