День памяти Кириака Отшельника: 12 октября в православном календаре

12 октября 2022 года в православном календаре отмечается день памяти святого. Кириак Отшельник, он же Кириак Палестинский, верой и правдой служил богу, творил чудеса и исцелял больных. Церковный праздник сегодня следует провести в молитве, совершая добро на благо другим.

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