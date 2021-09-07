Фонд "Круг добра" призвал отечественных фармпроизводителей ускорить разработку лекарств

Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
12:00
"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве
12:00
Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса
11:54
"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову
11:50
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
11:22
Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже
11:17
"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына
11:17
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
10:56
Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины
10:48
Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы
10:37
"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова
10:36
Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова
10:19
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе
09:58
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет
09:48
ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови
09:38
"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
08:51
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться
08:47
Польша напугана учениями "Запад-2021": Москва понимает лишь язык силы
08:40
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
02:37
Брокколи с пармезаном: Готовим любимое блюдо Ренаты Литвиновой
00:08
Лучшие роли блистательного Жан-Поля Бельмондо
21:47
Украинский депутат назвал Лукашенко подонком
21:43
В Москве нашли труп мужчины с кирпичом во рту
21:42
Поплавская вызвала ажиотаж редким снимком с падчерицей
21:23
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
21:01
"Глубокая печаль": у Хью Джекмана случилось большое горе
20:31
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
19:35
На Украине девушка с арбалетом совершила атаку на школу
19:11
В московском метро загорелся вагон поезда
18:32
"Светлая память": Кончаловская с проплешинами вызвала шок
17:39
Медик поставил внучке Талызиной ультиматум: Продолжишь, дальше я тебя увижу в инвалидном кресле
17:30
Умер Жан-Поль Бельмондо
17:08
"Больше не существует": Киркоров лишился прибыльного бизнеса
16:57
Звезда "Универа" впервые стала мамой
16:57
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
16:37
Спасают врачи: Опухшего в тюрьме Ефремова сразил опасный недуг
16:31
Новая избранница ласкала Деревянко на глазах у его экс-жены и других гостей
16:28
"Постоянно бил по голове": Мамаева обвинила бывшего мужа в издевательствах
15:58
Дочь Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы: Невозможно описать
15:52
Нелепый флирт Виторгана и Подкаминской в тизере нового сериала "Ева, рожай!"
15:47
Популярные певцы попали в омерзительный секс-скандал: Сядь на лицо моему другу
15:44
"Жарко и липко": Полуголый Газманов утешил родившую Арзамасову
15:32
Разъяренный Соловьев набросился на Собчак: Недостойная женщина!
15:30
Под Москвой произошла массовая драка мигрантов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Настя уже была в коме": муж обнародовал тревожные кадры госпитализации Макеевой
Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Фонд "Круг добра" призвал отечественных фармпроизводителей ускорить разработку лекарств

Фонд "Круг добра" призвал отечественных фармпроизводителей ускорить разработку лекарств

Делегация фонда "Круг добра" обсудила вопросы лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями в научно-производственном центре BIOCAD.
прочитано 178 раз

В понедельник, 6 сентября, во время встречи с руководством компании BIOCAD председатель фонда "Круг добра" и основатель детского хосписа Александр Ткаченко заявил о важности разработки российских препаратов, которые нужны детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

ПО ТЕМЕ

"Круг добра" закупит препарат "Золгенсма" для лечения детей со СМА

Александр Ткаченко рассказал о результатах работы фонда "Круг добра"

В BIOCAD рассказали, что скоро будут проводиться клинические исследования препарата ANB-4 для генной терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Работа над этим лекарством ведется четвертый год.

Ткаченко призвал российских производителей ускорить процесс разработки препаратов, в которых нуждаются дети с тяжелыми заболеваниями. Руководитель "Круга добра" сообщил, что фонд обеспечил необходимым лечением почти 1,4 тысячи детей. На это было потрачено 25 миллиардов рублей.

"Я считаю важным, чтобы и отечественные производители, у которых есть прекрасный научный потенциал и хорошие производственные возможности, предлагали свои решения для лечения тяжелых и редких заболеваний", – сказал Ткаченко.

Во время посещения научно-производственного центра BIOCAD руководитель "Круга добра" восхитился тем, что в компании сочетаются современные технологии и производственные мощности.

Фонд запланировал ряд переговоров с российскими разработчиками лекарств. Встреча, прошедшая в BIOCAD 6 сентября, стала первой.

Напомним, "Круг добра" был создан в январе 2021 года по решению президента России Владимира Путина. Появление фонда существенно изменило ситуацию в области лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ / АГН Москва
Автор: 7 сентября 2021, 11:39 Источник: Фонд "Круг добра" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской

Звезда давно не снимается в кино
Шоу-бизнес

Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову

Актриса поделилась личным
Шоу-бизнес

Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков

Певица связалась с преступниками

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
Житель Подмосковья насмерть забил молотком и топором своих родственниц
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+