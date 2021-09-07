Фонд "Круг добра" призвал отечественных фармпроизводителей ускорить разработку лекарств

Делегация фонда "Круг добра" обсудила вопросы лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями в научно-производственном центре BIOCAD.

В понедельник, 6 сентября, во время встречи с руководством компании BIOCAD председатель фонда "Круг добра" и основатель детского хосписа Александр Ткаченко заявил о важности разработки российских препаратов, которые нужны детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

В BIOCAD рассказали, что скоро будут проводиться клинические исследования препарата ANB-4 для генной терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Работа над этим лекарством ведется четвертый год.

Ткаченко призвал российских производителей ускорить процесс разработки препаратов, в которых нуждаются дети с тяжелыми заболеваниями. Руководитель "Круга добра" сообщил, что фонд обеспечил необходимым лечением почти 1,4 тысячи детей. На это было потрачено 25 миллиардов рублей.

"Я считаю важным, чтобы и отечественные производители, у которых есть прекрасный научный потенциал и хорошие производственные возможности, предлагали свои решения для лечения тяжелых и редких заболеваний", – сказал Ткаченко.

Во время посещения научно-производственного центра BIOCAD руководитель "Круга добра" восхитился тем, что в компании сочетаются современные технологии и производственные мощности.

Фонд запланировал ряд переговоров с российскими разработчиками лекарств. Встреча, прошедшая в BIOCAD 6 сентября, стала первой.

Напомним, "Круг добра" был создан в январе 2021 года по решению президента России Владимира Путина. Появление фонда существенно изменило ситуацию в области лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями.