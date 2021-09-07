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Хамство и некомпетентность: россияне жалуются на работу ЧОПов

Хамство и некомпетентность: россияне жалуются на работу ЧОПов

Вопрос качества охраны российских школ вновь стал актуальным после трагедии в казанской гимназии в мае 2021 года. Сама специфика подобной работы предъявляет к кандидатам множество требований: квалификация, умение владеть спецсредствами, состоять в штате лицензированного охранного предприятия и прочее. К сожалению, нередко в подобные структуры набирают людей лишь по одному критерию – желанию работать. В результате в охрану попадают совершенно неподготовленные кадры без лицензии и специальных навыков.
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Формально требований к охраннику российской школы предъявляется много. Сотрудник ЧОП должен иметь высокую квалификацию – охранник четвертого или пятого разряда, уметь пользоваться даже специфическим оборудованием – газовым и электрошоковым оружием.

Президент саморегулируемой организации "Школа без опасности" Сергей Саминский назвал обязательным требованием к охраннику школы в Москве наличие личной карточки, закрепляющей человека за определенной организацией, которая подписала с учебным заведением контракт по охране. С началом пандемии к кандидату в секьюрити стали предъявлять еще одно требование – иммунитет к коронавирусу, приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

К сожалению, официальные требования к претендентам часто игнорируются. В результате в охраняющие школы ЧОПы попадают неподготовленные к такой работе люди. Доходит до того, что некоторые из организаций хотят от кандидата лишь одного – желания работать. А раз так, то прийти туда может абсолютно любой человек.

Неудивительно, что голоса недовольства работой ЧОПов звучат все чаще. Тревогу забили даже в высоких кабинетах власти.

Так, в конце августа депутаты из Белгорода попросили федеральное правительство отдать все школы под охрану Росгвардии. Народные избранники пояснили, что у Росгвардии гораздо больше прав, а частные охранные предприятия зачастую не владеют необходимыми для такой деятельности компетенциями.

На просторах Сети можно найти много отзывов о качестве работы охранных организаций. Взять, к примеру, московский ЧОП "Перископ", генеральный директор Дмитрий Мовчан.

Отклики о работе "Перископа" можно найти на сайте "Отзовик" (орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим.ред.). "Работал охранником с января 2020 до мая 2021 года, объект сеть химчисток. Сначала работы все было супер, но после нового года началось....задержка ЗП, принуждение меня к оформлению самозанятого (наверное чтобы не платить налоги), в итоге я ушел не получив ЗП за 2 месяца, доказать ничего не могу так как договаривались на словах", – жалуется Кирилл Т.

"Не советую работать с ЧОП ПЕРИСКОП, УЖАС!!!!!!!!!!!!! ОХРАНЯЛИ мою автобазу, никакой организации рабочего процесса, никакого пропускного режима, охранник постоянно спал, хамил и похоже вообще не знает что такое гигиена ротовой полости. Я потерял из за них двух арендаторов!" – возмущается пользователь Игорь Петрович.

"Охранники ЧОП ПЕРИСКОП работали в детском садике Ко...ик, таким бы я не доверила охрану кукурузы, не то что детей. То их нет на месте, курят не стесняясь детей и родителей, я сделала замечание и в ответ услышала много не цензурных слов, я мать одиночка и заступиться некому за меня. На мой звонок в ЧОП и рассказе о этой ситуации было услышана такая же нецензурная брань и много слов о их связях в структурах. В итоге мы перешли с доченькой в другой садик, а ЧОП похоже так и работает!!!!! Куда смотрят контролирующие органы?" – недоумевает комментатор по имени Марина.

Несколько месяцев назад на "Перископ" обратила внимание московская прокуратура. Представители надзорного ведомства в ходе проверки объекта на улице Большая Марфинская в Москве выяснили, что у сотрудника "Перископа" не было при себе оригинала удостоверения частного охранника и личной карточки. Кроме того, прокуратура указала ЧОП на игнорирование процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации, на отсутствие кодекса этики и служебного поведения работников, порядка сотрудничества с правоохранительными органами.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что "Перископ" нарушает требования лицензирования частной охранной деятельности и законодательство об охране жизни и здоровья. Прокуратура потребовала от ЧОПа, генеральным директором и учредителем которого является Дмитрий Мовчан, привлечь к ответственности виновных в нарушениях лиц и принять меры для недопущения дальнейшего нарушения законодательства.

Примечательно, что несколько месяцев назад "Перископ" разместил на всем известном ресурсе объявление о поиске охранника на автобазу и химчистку. В обязанности сотрудника входит контрольно-пропускной режим, досмотр автомобилей и персонала. Опыта работы от претендента компания почему-то не требовала.

Неудивительно, что многие российские ЧОПы являются местом пристанища совершенно неквалифицированных кадров, для которых охранное предприятие – последняя возможность устроиться хоть на какую-то работу. Случаи, когда охранники нападают на людей, происходят чуть ли не ежедневно.

Резонансное событие произошло в прошлом году. Мужчины, один из которых был одет в форму ЧОП, напали на фотографа газеты "Коммерсант" Анатолия Жданова. Им не понравилось, что репортер снимал обменный пункт, который они охраняли. Фотографу нанесли телесные повреждения. К счастью, Жданову удалось вырваться и написать заявление в полицию.

Очевидно, что сегодня отрасль частного охранного бизнеса нуждается в серьезных проверках и реформировании. Закрывать глаза на эту проблему становится все труднее.

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Фото: Aleksandr Schemlyaev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 18:52

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