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Общество
Общество "Знание" организовало "Умные недели" в регионах России

Общество "Знание" организовало "Умные недели" в регионах России

В рамках проекта "Умные недели" известные эксперты выступят перед российскими студентами в более чем 60 регионах страны
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Российское общество "Знание" запустило новый просветительский проект "Умные недели". Его участниками станут авторитетные эксперты и ученые, успешные предприниматели и деятели искусства, которые будут проводить встречи со студентами вплоть до конца августа.

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Масштабный проект затронет более 60 регионов России. Темы встреч абсолютно разные, но весьма актуальные для молодежи: история, современные технологии, архитектура, искусство, спорт, лидерство, тайм-менеджмент, информационная безопасность и предпринимательство.

На данный момент "Умные недели" уже прошли в 21 субъекте РФ: Москва, Крым, Дагестан, Татарстан и другие. Спикеры проекта провели более 150 выступлений. Как заметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, это более 400 часов информации:

"За несколько недель с момента старта проекта выступления лекторов "Умных недель" прошли уже в 41 городе нашей страны, это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента. Всего до конца лета "Умные недели" посетят еще 40 регионов России".

Отметим, что профессиональным опытом и знаниями с молодежью поделились представители самых разных сфер. Так, в Чебоксарах профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб рассказала студентам об инфохимии. В Калининграде преподаватель Школы Первого канала Татьяна Кузнецова поделилась с аудиторией эффективными техниками публичных выступлений. А, например, в Старом Осколе победитель проекта "Танцы на ТНТ" Юрий Летучий провел для участников мастер-класс.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 29 июня 2021, 11:13

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