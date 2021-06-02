Запрет импорта кормов может оставить домашних животных без еды

Запрет импорта кормов для домашних животных может стать огромной проблемой. Владельцы зоомагазинов бьют тревогу. Для многих питомцев речь идет о жизни или смерти.

Летом 2020 года Россельхознадзор запретил ввозить в страну все корма и кормовые добавки из Нидерландов, в марте 2021-го – из США, а апреле – из Испании, в мае – из Германии и Литвы. Очевидно, что этот список не окончательный, но уже большой.

Основанием для запрета стало содержание незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах, которые предназначены для сельскохозяйственных животных — домашнего скота. Например, в случае с США такие компоненты были найдены в кормовой добавке для продуктивных животных, с Испанией – в заменителе цельного молока, с Германией – в корме для лошадей.

Такие домашние животные, как кошки, собаки, аквариумные рыбки и декоративные птицы, не относятся к непродуктивным животным. К ним вызвавшие подозрения корма и добавки отношения не имели, но по какой-то причине запрет ввели для всех. Испанский хамон или итальянская моцарелла – не одно и то же, что лечебный и диетический корм для собак и кошек.

"Когда мы говорим импорт кормов, это исключительно профессиональные корма наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса "холистик" с большим количеством натуральных ингредиентов, диетические корма для животных с особенностями здоровья, а также лечебные корма, жизненно необходимые для больных кошек и собак", – пояснил председатель правления "Союза предприятий зообизнеса" (СПЗ) Кирилл Дмитриев.

В России такие корма практические не производятся. Для этого необходимо высокотехнологичное производство, хорошая сырьевая база. При этом объем производства только для российского рынка не такой уж большой, чтобы это было интересно для известных в мире компаний.

По слова Дмитриева, компаниям гораздо проще производить корм в большом объеме в одном месте и потом развозить его мелкими партиями по другим странам. "Это не означает, что на каком-то этапе наши предприниматели не начнут делать то же самое в России, но это точно не вопрос ближайших нескольких лет. А пустые полки зоомагазинов уже не за горами", – отметил председатель правления СПЗ.

Он также подчеркнул, что в России уже давно производится все, что можно локализовать. Доля российского производства уже более 85%. Это очень высокий уровень локализации, однако касается только массового (эконом) сегмента, который продается в обычных магазинах.

Владельцы зоомагазинов вынуждены в спешном порядке менять поставщиков. Некоторые известные производители и бренды вообще исчезнут с российского рынка, когда запасов на складах не останется.

"Речь идет о десятках марок, достаточно известных на рынке, к которым привыкли и люди, и животные. Существующие российские предприятия и так полностью загружены. Чтобы построить новый завод, который бы производил качественные корма, потребуются годы и специальные технологии высокого уровня, а они дорого стоят", – считает генеральный директор сети зоомагазинов "Бетховен" Георгий Чкареули.

Россельхознадзор заявил, что не ожидает дефицита кормов на российском рынке. Основными поставщиками кормов для кошек и собак пока остаются Франция, Италия, Китай, Чехия и Бельгия. В этом году Франция отправила в Россию 18,4 тысячи тонн, Италия – 13,2 тысячи, Китай – 11,4 тысячи, Чехия – 10,3 тысячи, Бельгия – 7,5 тысячи тонн.

Однако участники рынка резонно беспокоятся, ведь на одной Италии или Китае далеко не уедешь. И кто сказал, что завтра не закроют Бельгию или Чехию? Или что делать, если лечебный корм для твоего питомца уже запрещен? Искать аналог? Просить знакомых привезти по случаю из-за границы? Искать в интернете серых дилеров? Пока придется попросту сделать запас, пока есть и не подорожало.

Зоомагазины уже направили письма главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой с просьбой поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов для животных.