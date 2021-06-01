"Гемотест" и iHerb: Двое из трех россиян страдают от нехватки витамина D

За арест Лукашенко назначили награду Откровенные фото Фриске шокировали народ Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Как на панель": явившаяся в Кремль в красных трусах Бузова взбесила россиян
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Когда я делаю это – мне приятно": Вера Брежнева шокировала интимными подробностями
партнеры
Вторник
1 июня
Лента новостей
21:28
Чеховой пришлось расплатиться лицом за роскошный отдых
21:26
Песков высказался о перспективах транзита газа через Украину
20:52
Попавшая в инвалидное кресло Тарасова вызвала шок
20:41
Возле Чернобыльской АЭС отлавливают сталкеров
20:18
В Подмосковье нашли 900 килограммов санкционного сыра
20:18
Исхудавший Янковский и поседевшая Фандера встревожили поклонников
20:08
В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу
19:59
В отношении бывшего подмосковного чиновника возбудили дело
19:54
"Грустно без мамы": растящий детей в одиночку Лазарев растрогал россиян
19:46
На сухую не вошел: Макеевой пришлось смочить слюной палец прямо на свадьбе
19:43
"Счастье матери": Орбакайте поделилась уникальными кадрами
19:41
Возле рынка в Кемерово американский суперкар попал в ДТП
19:29
В ХМАО студент-медик зарезал бабушку и дядю
19:18
Проклова наконец озвучила имя совратившего ее режиссера
19:08
Новак оценил роль вакцинации в улучшении ситуации в мире
18:43
"Взяла нож": жена известного футболиста заявила о преследованиях маньяков
18:34
Не Проскурякова: Николаев представил публике своих главных женщин
18:30
Еприкян вышла в свет с младенцем на руках после слухов о беременности
18:17
"Украина не хочет воевать": Зеленский раскритиковал НАТО
18:12
"Хочу замуж": Асмус подружилась с красавцем Биковичем на фоне слухов о новом романе Харламова
17:58
"Папина дочка": актер растрогал россиян редким снимком с дочерью от Климовой
17:54
Дети Киркорова прославились на весь мир
17:38
Песков рассказал о голых стенах в сочинском кабинете Путина
17:34
"Можно окунаться до утра!": Водянова сходила с 91-летней бабушкой в спа
17:21
Савельева поделилась редкими кадрами подросшего сына
17:12
"Ущербная женщина": Звезда "Титаника" Уинслет устроила грандиозный скандал из-за ретуши
16:53
"Ни с кем не увидите": оставленная Тимати Решетова отказалась от личной жизни
16:49
Спрятавшая лицо ребенка невестка Валерии сделала пугающее признание
16:28
Пуговка из "Папиных дочек" эмигрирует из России
16:18
"Вычеркиваю из жизни!": бывшая жена солиста Little Big прошлась по ненавистному человеку
16:01
Две трагедии в семье Королевой: сын с ДЦП и малыш-аутист
15:47
Марина Александрова рассказала о тяготах материнства и неосуществленных мечтах
15:35
Зеленский назвал "Северный поток – 2" флеш-роялем для России
15:35
Лужи крови и тюрьма: солист Rammstein заявил о ненависти к детям
15:08
Гузеева с детьми на руках публично покаялась: Стыдно
15:04
"Больше не будет мужа": разведенная Ида Галич поставила крест на личной жизни
14:54
Копия отца: Зудина показала наследницу от Табакова
14:53
Что привез Лукашенко Путину в черном чемодане
14:43
Исполнитель роли Неда Старка бросил смотреть "Игру престолов" после первого сезона
14:33
"Росатом" выпускает "зеленые" облигации на 100 миллиардов рублей
14:31
В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию
14:26
Лукашенко высказался о делах задержанных Протасевича и Сапеги: Следствие проведут в Белоруссии
14:24
Вдова Грачевского рискует лишиться самого дорогого
14:15
В Воронеже загорелся магазин бытовой техники
14:14
Опасно для жизни: появилась информация о нетрадиционных родах Маркл
14:11
В Кремле сообщили о датах возобновления полетов из России в Египет
14:05
Умерла актриса "Секретных материалов" и "Без лица"
13:42
"Уже очередь выстраивается": 12-летнюю дочь Кати Лель атаковали парни
13:39
Война адвокатов: новый поворот в деле Пелагеи и Телегина
13:33
Стало известно о сильном подорожании отдыха в Крыму
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Еще не все сказала!": неугомонная Проклова опять заговорила о домогательствах
"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу
"Лишнее яйцо не помешает!": Бледанс проболталась о подробностях свадьбы Макеевой со строителем
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
"Не советовалась ни с кем": жена нанесла Боярскому удар ниже пояса
Публично опозорившаяся матерщинница Бузова нашла управу на клеветников
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"Гемотест" и iHerb: Двое из трех россиян страдают от нехватки витамина D

"Гемотест" и iHerb: Двое из трех россиян страдают от нехватки витамина D

Нехватку витамина D испытывает 67% россиян. Такой результат показало исследование Лаборатории "Гемотест", проведенное в 2017-2020 годах среди 290 000 мужчин и женщин всех возрастов из разных регионов России.
прочитано 227 раз

Согласно сведениям «Гемотеста», выраженный дефицит витамина D имеют 5% пациентов, у 29% обнаружен дефицит, а еще у 33% наблюдается его недостаточность. При этом от нехватки витамина D чаще всего страдают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

ПО ТЕМЕ

Клиенты iHerb смогут забрать заказ в отделениях "Сбера"

Примечательно, что климат и экономическая развитость регионов практически не влияют на показатели: по всей России доля пациентов с адекватным уровнем витамина D колеблется в районе 33-37%, а дефицит имеет в среднем от 24% до 27% пациентов.

По данным «Гемотеста», женщины намного чаще проходят исследование уровня витамина D. За последние три года их число составило 230 000 человек, при этом аналогичное исследование прошли 60 000 мужчин.

Витамин D крайне важен для здоровья человека: он защищает организм от простуды, диабета, глазных и кожных заболеваний, способствует предотвращению кариеса и патологий десен, помогает при остеопорозе и ускоряет заживление переломов. Также он помогает бороться с вирусными заболеваниями.

Ученые считают, что витамин D играет важнейшую роль в защите организма от коронавируса. Основными источниками витамина D в природе являются солнечный свет, рыба, сливочное масло и яичный желток.

Обеспокоенность россиян дефицитом витамина D отражается в статистике продаж iHerb: согласно данным компании, за последний год спрос на витамин D на площадке вырос втрое. Самыми популярными на маркетплейсе продуктами, повышающими уровень витамина D в организме, являются высокоактивный витамин D3 Now Foods, детский витамин D3 Childlife в жидкой форме с ягодным вкусом и комплекс витаминов D и K2 Thorne Research.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Jeremy Maude/ moodboard/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 20:44

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всплыли фото опухшей Стриженовой за кадром популярной программы

Ведущая изменилась
Шоу-бизнес

"Он сам сделал свой выбор": Савичева о причинах ухода мужа

Что случилось в звездной семье
Шоу-бизнес

На сухую не вошел: Макеевой пришлось смочить слюной палец прямо на свадьбе

Актриса волновалась
Шоу-бизнес

"Взяла нож": жена известного футболиста заявила о преследованиях маньяков

Мария Погребняк могла стать жертвой преступника

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+